Kévin, le chien le plus grand du monde, est mort

Reconnu "chien le plus grand du monde", Kevin, un dogue allemand de trois ans, est mort ce lundi 24 juin 2024, seulement 11 jours après sa distinction par le Guinness Records.

Du haut de ses 0,97 mètre, le dogue allemand avait été sacré "chien le plus grand du monde", le 13 juin, faisant ainsi la fierté de ses maîtres, Tracy et Roger Wolfe.

"Toute notre famille est dévastée par le décès de Kevin", a confié la mère de famille.

"C'était le meilleur des géants! Nous sommes très heureux qu'il ait pu battre le record et que la lumière soit braquée sur lui. Il adorait avoir de cette attention", a-t-elle ajouté.

"Nous sommes profondément attristés d’apprendre que Kevin est décédé subitement à la suite de complications de santé inattendues", a déclaré un porte-parole du Guinness World Records.

