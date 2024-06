Laurent, 2 ans et demi, vend déjà ses peintures jusqu’à 7.000 euros

Un petit peintre de génie d’origine allemande, prénommé Laurent Schwarz, est devenu un vrai phénomène sur les réseaux sociaux à tel point que les collectionneurs s’arrachent ses toiles.

En avril 2024, des œuvres de l’enfant de 2 ans ont été exposées à la plus grande foire d’art de Munich, Art Muc, et se sont vendues à des acheteurs du monde entier, d'après le New York Post.

Presque toutes les créations du petit Laurent ont été vendues. Certaines ont atteint près de 7.000 dollars soit près de 6.500 euros.

L’argent gagné par la vente des toiles reste sur un compte en banque auquel le petit garçon n’aura pas accès avant ses 18 ans.

Le très jeune artiste aime les "couleurs vives". Sa maman, Lisa, fan du travail de son petit garçon, a créé un compte Instagram où elle partage les cessions de peinture de son artiste en herbe. Le compte @laurents.art a suscité un véritable engouement et compte désormais 30.000 followers.

"C'est à lui de décider quand et ce qu'il peint, commente sa maman. Parfois, il n'a pas envie de peindre et ne met pas les pieds dans son atelier pendant trois ou quatre semaines, mais soudain, il est pris et dit : "Maman, je peins"."

"Ce sont des abstractions et ce qui est inhabituel, c’est qu’il y intègre des figures discernables, ce que les gens nous mentionnent souvent et ce qui les rend si populaires", a déclaré sa maman, fière, au New York Post.

