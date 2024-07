Législatives, Royaume-Uni, justice, Festival Kré'arts et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 5 juillet 2024 : - Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite - Tournant au Royaume-Uni : les travaillistes mettent fin à 14 ans de pouvoir conservateur - Décès de Naomi Musenga : un an avec sursis pour l'opératrice du Samu - Saint-André : le festival Kré'arts pour célébrer l'union dans la zone océan indien - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Parce que nous sommes très fâchés, mais pas du tout fachos : non à l'extrême droite

Dernier jour de campagne pour les législatives, avant un samedi 6 juillet 2024 placé sous le signe du devoir de réserve. Une dernière journée pour prendre position, contre l'extrême droite et contre le déferlement de mesures antisociales et racistes qui menacent la France. Un dernier éditorial - avant lundi -, pour réaffirmer que même si nous sommes très fâchés, nous ne serons jamais fachos

Tournant au Royaume-Uni : les travaillistes mettent fin à 14 ans de pouvoir conservateur

Après 14 ans de pouvoir conservateur, le Royaume-Uni bascule au centre-gauche: les travaillistes ont remporté une majorité massive jeudi lors des législatives, ouvrant les portes de Downing Street à leur chef Keir Starmer.

Décès de Naomi Musenga : un an avec sursis pour l'opératrice du Samu

L'opératrice du Samu qui avait raillé fin 2017 au téléphone Naomi Musenga, jeune femme de 22 ans décédée peu après à l'hôpital, a été reconnue coupable de non assistance à personne en danger et condamnée à un an de prison avec sursis jeudi par le tribunal correctionnel de Strasbourg.

Saint-André : le festival Kré'arts pour célébrer l'union dans la zone océan indien

La 4ème édition du Festival Kré'arts se déroule au Parc du Colosse à Saint-André du 3 au 6 juillet 2024, autour de la thématique "Indiano-DOM". Un événement convivial et gratuit, qui permet de valoriser la richesse des cultures voisines et de célébrer l'union présente dans la zone océan indien. Une célébration en présence de personnalités venues d’Afrique du Sud, de Tahiti, Madagascar, Maurice, et bien entendu de La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu pour ce vendredi

Ce vendredi 5 juillet 2024, Matante Rosina consulte sa boule de cristal qui lui fait miroiter un beau soleil au milieu d'un ciel bleu sans nuages. Même dans les Hauts, la météo est clémente. Dans l'après-midi, les hauts de l'ouest et le sud-ouest devraient ressentir quelques gouttes de pluie.