Saint-André : le festival Kré'arts pour célébrer l'union dans la zone océan indien

La 4ème édition du Festival Kré'arts se déroule au Parc du Colosse à Saint-André du 3 au 6 juillet 2024, autour de la thématique "Indiano-DOM". Un événement convivial et gratuit, qui permet de valoriser la richesse des cultures voisines et de célébrer l'union présente dans la zone océan indien. Une célébration en présence de personnalités venues d’Afrique du Sud, de Tahiti, Madagascar, Maurice, et bien entendu de La Réunion (Photo : mairie de Saint-André)

Ce festival de cultures urbaines répond à trois objectifs :

- Démocratiser les cultures urbaines et enrichir la carte culturelle de Saint-André

- Soutenir la création artistique et valoriser les acteurs culturels du territoire

- Valoriser les cultures et le patrimoine de La Réunion et plus largement de l’océan Indien.

La thématique de l"Indiano-DOM" accentue la rencontre entre les artistes, les œuvres et le public au cœur du festival.

Pour rayonner en musique au niveau régional, la ville a fait appel aux grands du nom avec DJ Dan, Madiakanou, Pixl, et Kaf Malbar, afin de proposer un programme riche, une culture urbaine métissée, à l’image de La Réunion.

"La culture offre des outils d’émancipation, c’est aussi une réponse à la crise sociale que connaît La Réunion. De plus, soutenir une économie de la culture, c’est aussi développer l’attractivité du territoire" déclare Joé Bédier, maire de Saint-André qui encourage les initiatives culturelles de sa commune.

- Au programme sur scène -

Ce vendredi 5 juillet 2024, le Parc du Colosse accueillera la soirée de concert gratuit du Festival Kré'arts.

Des artistes tels que Madiakanou, ancien percussionniste du groupe Lindigo, Pix'l et Kaf Malbar viendront mettre le feu sur le plateau de Saint-André.Des célébrités montantes des scènes réunionnaises, passant par le maloya, soul, rnb avec des touches de rap, et en clôturant sur raggae et du dancehall.

Le samedi 6 juillet à partir de 14h, le chant laisse la place à la danse.

Des danseurs de breakdance, connus localement, se réuniront pour un battle de danse épique animé par Dj Dan Wayo. Les confrontations se feront en trois catégories : Battle kidz, Battle Handi’ capable et le Battle crew.

- Le grand final -

Depuis quelques mois, des ateliers de danse hip-hop ont été dirigés par le chorégraphe Kenji de la "Compagnie Kenji' pour les jeunes de la ville de Saint-André, dans les quartiers de Fayard et de Bois Rouge à Cambuston. Les festivités sont l'occasion pour les jeunes participants de présenter fièrement le fruit de leur travail de ces derniers mois.

C'est à la fin du battle que les danseurs présenteront sur une grande scène leur création issue des ateliers avec Kenji.

Tout droit venue de Madagascar, la compagnie de danse Katrakala clôturera l'événement avec son spectacle "Raikitri" : un récit visuel basé sur les concepts du yin et yang, de la lumière et des ténèbres, ainsi que de la joie et de la tristesse, la sérénité et la colère.

- Les nouveautés de cette année -

Des commissions et des associations de skate, roller, BMX, trotinnette et de street workout feront des démonstrations au niveau du skate parc et du food court.

Les sportifs à roulette proposeront un concours le samedi 6 juillet de 8h à 18h, et pour le street workout, les animations se dérouleront le même jour de 14h à 18h.

Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la compagnie de Kenji.

