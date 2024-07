Féminicide, Macron, politique, errance animale et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 juillet 2024 : - Féminicide de Kalma Beechok : son mari toujours recherché par les forces de l'ordre - Emmanuel Macron l'affirme, il ne nommera pas de nouveau gouvernement avant la fin des JO - La gauche s'entend enfin et propose pour Matignon une haute fonctionnaire, Lucie Castets - Territoire de l'Ouest : plus de deux millions d'euros pour lutter contre l'errance animale - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin

Féminicide de Kalma Beechok : son mari toujours recherché par les forces de l'ordre

Cinq jours après le féminicide de Kalma Beechok à Saint-Leu, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver son mari, principal suspect dans cette affaire. Justin Baleinier, dit Tétin, est en effet toujours introuvable depuis le jeudi 18 juillet, date à laquelle Kalma Beechok a été tuée. Condamné pour des faits de violences conjugales en mars 2022, son contrôle judiciaire avait été levé en juin dernier. Prabha, une amie d’enfance de la victime, est tout autant affectée par le drame qui s’est produit.

Emmanuel Macron l'affirme, il ne nommera pas de nouveau gouvernement avant la fin des JO

Emmanuel Macron a affirmé mardi qu'il ne nommerait pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux olympiques, "mi-août", au nom de la "trêve" qu'il a invoquée, faisant valoir que l'inverse "créerait un désordre" pendant l'événement sportif planétaire organisé à Paris.

La gauche s'entend enfin et propose pour Matignon une haute fonctionnaire, Lucie Castets

Après plus de deux semaines de tensions et d'atermoiements, le Nouveau Front populaire a trouvé in extremis un accord pour Matignon: c'est Lucie Castets, une haute fonctionnaire inconnue du grand public, mais engagée dans la défense des services publics, qui est proposée à Emmanuel Macron.

Territoire de l'Ouest : plus de deux millions d'euros pour lutter contre l'errance animale

Le Territoire de l'Ouest (TO) annonce ce mardi 23 juillet 2024 qu'une enveloppe de 1,6 million d'euros est utilisée tous les ans par an pour des actions à court terme contre l'errance animale. Un montant optionnel de 600.000 euros (hors champ de compétence du TO) est réservé à des "actions volontaristes, préventives et structurantes sur le long terme" précise l’intercommunalité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin

Ce matin, la météo de ce mercredi 24 juillet 2024 et agréable. Matante Rosina profite de sa matinée ensoleillée mais, pour elle, les nuages font leur apparition dans l'intérieur de l'île dans la journée. Ils apporteront de petites averses dans les Hauts du nord et du nord-ouest. Il est possible que le littoral de ces régions soit concerné par ces quelques gouttes. Ailleurs, les côtes bénéficient de belles éclaircies. Les températures sont agréables dans les bas et fraîches sur les hauteurs.