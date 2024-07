Du soleil le matin

Ce matin, la météo de ce mercredi 24 juillet 2024 et agréable. Matante Rosina profite de sa matinée ensoleillée mais, pour elle, les nuages font leur apparition dans l'intérieur de l'île dans la journée. Ils apporteront de petites averses dans les Hauts du nord et du nord-ouest. Il est possible que le littoral de ces régions soit concerné par ces quelques gouttes. Ailleurs, les côtes bénéficient de belles éclaircies. Les températures sont agréables dans les bas et fraîches sur les hauteurs. (photo vs/www.imazpress.com)