JO 2024, fête populaire, rétro, Bambi et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 juillet 2024 :

Sabotages, pluie battante et apothéose sur la Seine, Paris a repris sa saga olympique

Pour la troisième fois de son histoire, après un siècle d'attente, Paris accueille officiellement depuis vendredi 22h54 les Jeux olympiques.

JO 2024 : une "fête populaire" entre effervescence et petits couacs

Ce vendredi 26 juillet 2024, les Jeux Olympiques 2024 de Paris ont été lancés en grande pompe depuis la capitale. Une cérémonie d'ouverture hors normes, sur la Seine, où le public sur les quais ou devant sa télévision a pu assister au démarrage que cette grande fête qui se veut populaire. Si ce grand rassemblement sportif, événement de l'année, soulève une grande ferveur populaire, des couacs (inévitables) viennent perturber la fête.

Terrasses, JO 2024, féminicide, CHU Sud et drogues

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2024 :

• Lundi 22 juillet - À La Réunion, des grandes villes troquent les places de parking pour les terrasses

• Mardi 23 juillet - JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

• Mercredi 24 juillet - Féminicide de Kalma Beechok : son mari toujours recherché par les forces de l'ordre

• Jeudi 25 juillet - CHU Sud : une infirmière soupçonnée de ne pas avoir donné certains médicaments aux patients

• Vendredi 26 juillet - Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier

Dans la campagne belge, mission matinale pour "sauver Bambi"

En pilotant son drone au milieu d'un champ de luzerne belge, Cédric Petit vient de repérer une tache blanche sur l'écran, une marque de chaleur qui signe la présence d'un animal niché dans les hautes herbes. Encore un faon qu'il va pouvoir sauver.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps mais aussi quelques gouttes de pluie

Pour Matante Rosina, le temps de ce samedi 27 juillet 2024 ne va pas changer par rapport à celui d'hier. Le beau temps est généralisé sur toute l'île le matin, l'après-midi, les nuages se développent sur les pentes de l'île et quelques gouttes pourraient intéresser le nord. Ailleurs les éclaircies persistent.