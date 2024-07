Terrasses, JO 2024, féminicide, CHU Sud et drogues

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2024 : • Lundi 22 juillet - À La Réunion, des grandes villes troquent les places de parking pour les terrasses • Mardi 23 juillet - JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion • Mercredi 24 juillet - Féminicide de Kalma Beechok : son mari toujours recherché par les forces de l'ordre • Jeudi 25 juillet - CHU Sud : une infirmière soupçonnée de ne pas avoir donné certains médicaments aux patients • Vendredi 26 juillet - Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 22 juillet - À La Réunion, des grandes villes troquent les places de parking pour les terrasses

A Saint-Denis comme à Saint-Pierre, certaines places de parking ont disparu au profit de terrasses au profit des restaurateurs demandeurs. Snack, glaciers, bars… ils sont plusieurs à avoir vu leur périmètre s'étendre légèrement pour accueillir davantage de clients. Mais attention, s'étendre ne doit pas se faire au détriment des usagers de la voie publique, surtout lorsque des places de parking sont réquisitionnées pour s'installer.

• Mardi 23 juillet - JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

Tic, tac, tic, tac… le compte à rebours continue et le jour de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approche. C'est d'ailleurs ce vendredi 26 juillet que le coup d'envoi officiel des compétitions sera lancé. Des milliers d'athlètes sur le terrain, dont la crème de la crème péi. En tout, ce sont 13 sportifs de La Réunion qui représenteront la France (et un la Suisse) et bien évidemment La Réunion. Voici ces champions réunionnais qui visent l’or à Paris.

• Mercredi 24 juillet - Féminicide de Kalma Beechok : son mari toujours recherché par les forces de l'ordre

Cinq jours après le féminicide de Kalma Beechok à Saint-Leu, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver son mari, principal suspect dans cette affaire. Justin Baleinier, dit Tétin, est en effet toujours introuvable depuis le jeudi 18 juillet, date à laquelle Kalma Beechok a été tuée. Condamné pour des faits de violences conjugales en mars 2022, son contrôle judiciaire avait été levé en juin dernier. Prabha, une amie d’enfance de la victime, est tout autant affectée par le drame qui s’est produit.

• Jeudi 25 juillet - CHU Sud : une infirmière soupçonnée de ne pas avoir donné certains médicaments aux patients

Au CHU Sud de Saint-Pierre, une infirmière du service orthopédie a été suspendue à titre conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire, a appris Imaz Press. Ces informations ont ensuite été confirmées par l'Agence régionale de santé (ARS) qui indique avoir été "informée par le CHU de la situation d'une infirmière travaillant qui n'aurait pas administré des traitements médicamenteux prescrits à des patients". L'ARS précise que ce "manquement" fait l'objet d'une "enquête administrative interne". La procédure disciplinaire qui pourrait être engagée à l’encontre de la professionnelle de santé mise en cause pourrait aller jusqu’au licenciement.

• Vendredi 26 juillet - Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier

Depuis plusieurs années, le trafic de drogues prend de l'ampleur à La Réunion. La cocaïne et l'ecstasy notamment sont consommés par de plus en plus de jeunes. Une partie de cette drogue arrive par l'aéroport, où les services de la douane multiplient les saisies. Depuis le début de l'année, 18 mules ont été interpellées à leur arrivée dans l'île. Le préfet Jérôme Filippini et Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre, étaient en visite ce jeudi 25 juillet 2024 à l'aéroport Roland Garros pour rencontrer les équipes mobilisées contre le trafic de drogues.