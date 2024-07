JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

Tic, tac, tic, tac… le compte à rebours continue et le jour de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approche. C'est d'ailleurs ce vendredi 26 juillet que le coup d'envoi officiel des compétitions sera lancé. Des milliers d'athlètes sur le terrain, dont la crème de la crème péi. En tout, ce sont 13 sportifs de La Réunion qui représenteront la France (et un la Suisse) et bien évidemment La Réunion. Voici ces champions réunionnais qui visent l’or à Paris.

Ces sportifs, animés par la passion et l’ambition, porteront les espoirs de toute une île sur la scène mondiale.

- Rugby à 7 : Caroline Drouin et Jordan Sepho à la conquête d’une première victoire -

Jordan Sepho

Après avoir évolué à l'Étang-Salé RC, Jordan Sepho signe en pro avec l’équipe de France à VII en 2019.

Le joueur international français, qui a grandi à La Réunion, occupe le poste d'aillier et tentera d'emmener la France vers de nouvelles victoires à Paris.

Jordan Sepho s’est essayé à de nombreux sports. Football, lutte ou encore basket, c’est simple, il a tout essayé. Il découvre le rugby à l’âge de 17 ans et demi précisément. Au sein du club de l’Étang-Salé, au Sud-Ouest de La Réunion, il y fait des premiers pas.

Placés dans la poule B, les hommes de Jérôme Daret affronteront les USA (le 24 juillet à 16h30), l’Uruguay (le 24 à 20h00) et les Fidji (le 25 à 15h30). S’ils sont qualifiés, ils enchaineront avec un quart de finale le 25 juillet. Les demies et la finale se dérouleront le 27, au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

Palmarès



Caroline Drouin

Vainqueur du tournoi de Los Angeles

La Réunionnaise Caroline Drouin d'originaire réunionnaise par son grand-père originaire de Salazie, occupe le poste de demi d'ouverture au Stade rennais rugby et en équipe de France.

C'est comme demi d'ouverture qu'elle fait ses débuts en équipe de France de rugby à XV, dans le quatrième match du Tournoi des Six Nations 201713 : le 12 mars, à Parme.

En septembre 2017, elle signe son premier contrat semi-professionnel avec la Fédération française de rugby pour évoluer en équipe de France de rugby à sept.

Les joueuses de David Courteix entameront leur aventure olympique le dimanche 28 juillet par leurs deux premiers matches de poule contre le Brésil (17 heures) et le Japon (20h30), avant de défier les Etats-Unis le lendemain, lundi 29 (15h30). Les quarts de finale sont également programmés le 29. Demies et finale auront lieu le 30.

Palmarès

Rugby à XV

Tournoi des Six Nations féminin - Vainqueure : 2018 (Grand Chelem)24



Rugby à sept

Jeux olympiques - Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2020

Coupe du monde de rugby à sept - 2ème

- Surf : Johanne Defay sur les vagues de Teahupoo -

Le surf, qui se tiendra sur la mythique vague de Teahupoo en Polynésie, verra Johanne Defay lutter pour surpasser sa déception de Tokyo. Annoncée parmi les favorites, elle s'arrête pourtant en 8es de finale alors qu'elle était candidate à une médaille.

La Française Johanne Defay sera en quête d'une médaille lors de l'épreuve de surf des JO de Paris 2024, sur un spot de Teahupoo qu'elle trouve magique mais qu'elle appréhende un peu, a-t-elle confié à L'Équipe.

Alors qu’elle n’a disputé qu’une des quatre épreuves du circuit pro 2023 en raison d’une blessure à un pied au début de la saison, la Réunionnaise doit sa qualification à un système de quotas de deux places par nation.

Elle débute la saison 2024 par une sélection en équipe de France pour les championnats du monde ISA à Porto Rico. Elle réalise une superbe compétition et prend la 3ème place de la finale dames.

Les épreuves de surf se disputeront la première semaine des Jeux Olympiques à Teahupoo (Tahiti).

Palmarès

Vice-championne du monde ISA 2017

Championne du monde des nations 2017

Vice-championne du monde ISA par équipes 2023 et 2024

Médaille de bronze aux World Surfing Games 2023 et 2024

5 victoires sur le CT : US Open (2015) ; Fiji Pro (2016) ; Uluwatu Pro (2018) ; Surf Ranch (2021) ; G-Land (2022)

N.3 mondiale en 2022

N.4 mondiale en 2021

N.5 mondiale en 2016 et 2018

N.8 mondiale WSL 2014, 2015 et 2019

N.9 mondiale WSL en 2017

9e place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Vice-championne du monde junior WSL 2011

Championne d’Europe Open WSL 2013

- Handball : Melvyn Richardson et Dika Mem pour ouvrir les hostilités -

Première épreuve où deux Réunionnais seront en lice, le handball. Le premier match de la France aura lieu le 27 juillet 2024.

Melvyn Richardson

Qualifié dans l'Équipe de France et grand espoir du handball français, Melvyn Richardson, digne héritier de son père, l'illustre Jackson Richardson.

Melvyn Richardson n'en est pas à ses premiers jeux. Déjà sélectionné en 2020 à Tokyo, il avait été médaillé d'or avec la France.

Avec des performances exceptionnelles, Melvyn et son équipe sont bien déterminés à défendre le titre olympique et enrichir le palmarès familial.

Une belle compétition pour celui qui évoluait à Barcelone et rejoindra prochainement le club polonais de Plock.

C'est en juin 2017 qu'il connait sa première sélection en équipe de France à l'occasion du dernier match de qualification pour l'Euro 2018 et marque à cette occasion son premier but.

Il joue toutes les grandes compétitions avec l'équipe de France : demi-finaliste du Championnat du monde 2021 puis du Championnat d'Europe 2022, il devient entre-temps champion olympique en 2021.

Palmarès en Bleu

2023 - Vice champion du monde

2021 - Champion olympique (Tokyo, Japon)

2019 Médaille de bronze, Mondial (Allemagne-Danemark)

Dika Mem

Pilier incontournable de l'équipe de France de handball, Dika Mem, apportera également toute son énergie aux Jeux Olympiques de 2024.

Lui aussi médaillé d'or à Tokyo, ce joueur, dont la mère est réunionnaise, est reconnu pour sa rapidité et sa précision sur le terrain : un atout majeur pour les Bleus.

Blessé à un doigt le 9 juillet, Dika Mem est encore au repos. Mais l’arrière droit est espéré pour le premier match des Bleus aux Jeux olympiques, le 27 juillet contre le Danemark.

Il arrive aux JO dans la foulée d’un troisième sacre en Ligue des Champions en juin dernier, avec sept buts inscrits en finale.

Évoluant actuellement au FC Barcelone, il s'agit de sa 103ème sélection.

Palmarès en Bleu



2023 - Vice champion du monde2021 - Champion olympique (Tokyo, Japon)2019 - Médaille de bronze, Mondial (Allemagne-Danemark)2018 - Médaille de bronze, Euro (Croatie)2017 - Champion du monde (France)

En phase de groupes, l'équipe de France affrontera le Danemark (le 27 juillet), la Norvège (le 29), l'Egypte (le 31), l'Argentine (le 2 août) et la Hongrie (le 4). Les quarts de finale sont programmés le 7 août, suivis des demi-finales (le 9) et de la finale (le 11).

- Gymnastique : Marine Boyer, une étoile pour la dernière -

À tout juste 23 ans, Marine Boyer va participer à ses troisièmes et normalement derniers Jeux Olympiques.

Marine Boyer rentre dans l’histoire en devenant la première gymnaste française à participer à trois Jeux olympiques. Spécialiste de la poutre, la Réunionnaise représente l'élite de la gymnastique artistique française.

Interrogée par Imaz Press, elle avait confié il y a déjà quelque temps envisager de "mettre un terme à sa carrière après les jeux de Paris". "Après les jeux j’ai envie de m’arrêter", nous a-t-elle dit. "Je pense que j’ai tout donné dans ce sport."

Marine Boyer disputera les qualifications le 28 juillet. Si la France termine parmi les 8 meilleures nations, elle enchaînera avec la finale par équipe le 30 juillet. En fonction des qualifications, elle pourrait intégrer la finale à la poutre le 5 août.

Palmarès

Jeux olympiques

2021 : 6e par équipe

2016 : 4e à la poutre et 11e par équipe

Championnats du monde

2023 : Médaillée de bronze par équipe

2022 : 4e à la poutre et 8e par équipe

Championnats d’Europe

2024 : Médaillée de bronze par équipe et à la poutre, 11e au général

2018 : Vice-championne d’Europe par équipe etmédaillée de bronze à la poutre

2016 : Médaillée de bronze par équipe et vice-championne d’Europe à la poutre

- Athlétisme : Fabrisio Saïdy et Raphaël Mohamed, deux étoiles montantes -

Fabrisio Saïdy, l'étoile montante du 400 mètres

Le garçon n’a beau avoir que 24 ans, encore tout à prouver, malgré un titre de champion d’Europe espoirs acquis en 2019 et un record sur 400m à 45’’44, légitimant son potentiel, il vise beaucoup plus haut que ça.

En 2017, il remporte la médaille d'argent du relais 4×400 mètres aux championnats d'Europe juniors à Grosseto. Pour poursuivre sa carrière, il quitte La Réunion en septembre 2018 pour rejoindre l’INSEP. En mars 2019, il obtient la médaille de bronze du 4×400 m lors des championnats d'Europe en salle à Glasgow, et remporte l'or aux championnats d'Europe espoirs en juillet, avec un chrono de 45 secondes 79.

Palmarès



2019 - Champion d’Europe U23 du 400m.2018 - 4ème place sur le 4x400m aux championnats du monde juniors à Bydgoszcz.2017 - Médaille d’argent aux championnats d’Europe juniors sur le 4x400m à Grosseto.

Raphaël Mohamed, spécialiste des épreuves du 110 mètres haies

Originaire de La Réunion, il débute l’athlétisme à ses 12 ans. C'est en 2019 qu'il part s'installer en métropole, au Creps de Poitiers.

À 26 ans, alors qu’il n’avait jamais connu de sélections chez les jeunes, le natif de Saint-Paul va vivre aux JO sa deuxième grande compétition internationale, quelques semaines seulement après sa 4e place aux Championnats d’Europe de Rome.

"C’est un rêve de gosse qui devient réalité. Je suis grave content, c’est une véritable récompense que d’être sélectionné pour les JO, encore plus quand ils ont lieu en France, à Paris", a-t-il confié au Journal de Mayotte.

"Avec la saison hivernale que j’ai faite, c’était quasi impossible pour moi de penser pouvoir être sélectionné aux JO de Paris", ajoute le licencié du club d’athlétisme de Mamoudzou.

Raphaël Mohamed entrera en piste le dimanche 4 août avec le premier tour du 110 m haies. Des repêchages sont programmés le 6. Les demi-finales auront lieu le 7 et la finale.

Palmarès

- Finaliste des Championnats de France espoir 2019-2020-2021.

- Record du 110m haies de La Réunion.

- Finaliste au championnat de France élite 2019-2020-2021

- Record du 60m haies espoir (u23)

- Médaille de bronze au championnat espoir 2018.

- Escalade : ça va grimper avec Oriane Bertone et Manon Lebon -

Oriane Bertone

Prodige de l'escalade réunionnaise à seulement 19 ans, Oriane Bertone a déjà un palmarès impressionnant, cumulant plusieurs titres de championne du monde junior et des podiums en Coupe du Monde d'escalade.

En combiné, Oriane Bertone, vice-championne du monde de bloc, peut légitimement viser un podium olympique.

La sportive péi lancera ses JO avec la demi-finale de bloc le mardi 6 août, puis l’épreuve de difficulté le jeudi 8 août. La finale aura lieu le samedi 10 août, avec les manches de bloc et difficulté le même jour.

Palmarès :

2023 - Championne d’Europe au combiné de Laval

2023 - 2ème au Championnats du monde de Berne

2023 - 1ère : Coupe du monde de Prague (Bloc)

2023 - 2ème : Coupe du monde d'escalade2023, Séoul

2022 - 3ème : Championnats d'Europe d'escalade – Bloc; Munich, Allemagne

2022 - 2ème : Coupe du monde d'escalade – Bloc, Séoul, Corée du Sud

2021 - 2ème : Coupe du monde d'escalade – Bloc, Salt Lake City, Utah, États-Unis.

2021 - 2ème : Coupe du monde d'escalade - Bloc, Meiringen, Suisse

2019 - Championne du monde de jeunesse Bloc

2019 - Championne du monde de jeunesse Lead

Manon Lebon

Autre étoile montante de l'escalade réunionnaise, Manon Lebon, 19 ans. Championne du monde jeunes en 2022 et vice-championne de France cette année derrière Capucine Viglione.

Manon Lebon a débuté sa carrière en Coupe du monde dès 16 ans et a signé son record personnel lors d’une des compétitions qualificatives pour les JO, en mai dernier, à Shanghai.

Avec force, agilité et stratégie, celle qui défie les records de vitesse à la verticale est prête à se confronter aux meilleures grimpeuses du monde.

Les qualifications de la vitesse auront lieu le lundi 5 août et les phases finales, le mercredi 7.

- Paralympiques : trois Réunionnais pour faire briller La Réunion -

Athlétisme : Dimitri Pavadé et ses espoirs de médailles

Dimitri Pavadé vise l’or après une médaille d’argent à Tokyo avec un saut à 7,39 m.

Le Réunionnais a battu le record de France de saut en longueur le dimanche 14 juillet lors des championnats de France d'athlétisme handisport. Avec un saut à 7m59, il a battu le record de France de 20cm, et s'assure une place dans la sélection française des Jeux paralympiques.

Gravement blessé en juin 2023, Dimitri Pavadé revient de loin et avait entamé une course contre la montre pour être fin prêt pour les Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), où il se verrait bien rééditer son exploit de Tokyo 2021, à savoir une médaille d’argent au saut en longueur.

Palmarès

2021 - Jeux Paralympiques - Tokyo -Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille d'argent - Saut en longueur

2021 - Championnats d'Europe - Bydgoszcz - Médaille de bronze - Relais universel

2019 - Championnats du Monde - Dubaï - Médaille d'argent - Saut en longueur

Natation paralympique : Laurent Chardard, nageur d’exception

Après une quatrième place à Tokyo, Laurent Chardard a dominé le 50 m papillon et le 100 m dos, prouvant qu’il est un prétendant sérieux pour l’or à Paris.

Le nageur s’alignera (en papillon et nage libre) aux Jeux paralympiques de Paris.

Palmarès

2024 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'or 50m papillon

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille de bronze 50m nage libre

2023 - Championnats du monde - Manchester - Médaille d'argent 4x100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'argent 100m nage libre

2022 - Championnats du monde - Funchal - Médaille d'or 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'or 100m dos

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille d'argent 50m papillon

2021 - Championnats d'Europe - Funchal - Médaille de bronze 100m nage libre

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille d'argent 50m papillon

2019 - Championnats du Monde - Londres - Médaille de bronze 50m nage libre

Cécifoot : Gaël Rivière, en quête d’une finale en or

Médaillé d'or aux Championnats d'Europe, et membre de l'équipe française de cécifoot, Gaël Rivière apportera son expérience pour mener son équipe vers la victoire.

À 34 ans, le footballeur originaire de Saint-Benoît tentera de décrocher une médaille d’or olympique.

Double champion d’Europe (2011 et 2022) et vice-champion olympique en 2012, celui qui est avocat en dehors des terrains espère pouvoir finir sa carrière de footballeur en beauté par une médaille d’or olympique.

Palmarès :

2022 - Championnats d'Europe - Pescara - Médaille d'or

2012 - Jeux Paralympiques - Londres - Médaille d'argent

2009 - Championnats d'Europe - Nantes - Médaille d'or

2007 - Championnats d'Europe - Malaga - Médaille de bronze

- Et un Réunionnais pour la Suisse : Alexandre Dallenbach -

Originaire de La Source à Saint-Denis, Alexandre Dällenbach participera aux JO de Paris en pentathlon. Il possède la double nationalité franco-suisse et pratique le pentathlon moderne combinant natation, escrime, équitation et un combiné course/tir au pistolet.

Sacré 9 fois Champion de France (dans les différentes catégories -18ans) et 11 fois Champion de Suisse (dans les différentes catégories -18ans), Alexandre Dällenbach représentera la Suisse aux Jeux Olympiques 2024.

De manière remarquable, la qualification d'Alexandre aux Jeux Olympiques intervient exactement 30 ans après la qualification de sa mère Chantal aux Jeux d'Atlanta.

Ces athlètes réunionnais ne sont pas seulement des compétiteurs ; ils sont des ambassadeurs de leur île, prêts à faire résonner le nom de La Réunion à travers le monde.

