Gymnastique : la Réunionnaise Marine Boyer qualifiée pour les JO de Paris 2024

Ce week-end du 30 septembre au 1er octobre, avaient lieu les qualifications des championnats du monde de gymnastique artistique à Anvers en Belgique. Avec 160.930 points et une septième place, l'équipe de France féminine a pu décrocher sa qualification par équipe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Parmi cette équipe de fille, la Réunionnaise Marine Boyer (Photo : Fédération française de gymnastique)

Placée dans la 10e subdivision et dernière subdivision, l’équipe de France composée par Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Coline Devillard, Lorette Charpy, Morgane Osyssek et Djenna Laroui a débuté ces 52es championnats du monde au saut et a donc suivi l'ordre olympique.

C'est à 22h30 ce lundi 2 octobre 2023, "après l'attente du score de Coline Devillard au sol, dernière des concurrentes à se présenter, que les Tricolores ont pu laisser éclater leur joie !", indique la Fédération française de gymnastique.

Ordres de passage et scores

Saut : Marine Boyer 13.366 | Morgane Osyssek 13.333 | Mélanie De Jesus Dos Santos 14.366 | Coline Devillard 14.400 / 13.166 - 13.783 | Total équipe 42.132

Barres : Marine Boyer 12.700 | Morgane Osyssek 12.033 | Lorette Charpy 14.133 | Mélanie De Jesus Dos Santos 14.066 | Total équipe 40.899

Poutre : Morgane Osyssek 13.033 | Lorette Charpy 12.400 | Marine Boyer 13.400 | Mélanie De Jesus Dos Santos 12.733 | Total équipe 39.166

Sol : Marine Boyer 12.000 | Morgane Osyssek 13.433 | Mélanie De Jesus Dos Santos 13.300 | Coline Devillard 11.900 | Total équipe 38.733