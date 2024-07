Le Réunionnais Dimitri Pavadé bat le record de France de saut en longueur

Le Réunionnais Dimitri Pavadé a battu le record de France de saut en longueur ce dimanche 14 juillet lors des championnats de France d'athlétisme handisport. Avec un saut à 7m59, il a battu le record de France de 20cm, et s'assure une place dans la sélection française des Jeux paralympiques (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Gravement blessé en juin 2023, Dimitri Pavadé revient de loin et avait entamé une course contre la montre pour être fin prêt pour les Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), où il se verrait bien rééditer son exploit de Tokyo 2021, à savoir une médaille d’argent au saut en longueur.

C'est une performance qui lui donnera sûrement confiance pour les Jeux paralympiques, qui arrivent à grand pas.

"Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire ! J’étais venue prouver que j’ai ma place pour Paris 2024 après ce long moment d’absence. JOB IS DONE" réagit le sportif sur ses réseaux sociaux.

"1. Bientôt 1 an d’opération. 2. Forme, chaleur, public. 3. Nouvelle lame de seulement 2 semaines. 4. Record de France égalé 7m39 et battu 7m59. Toujours croire en soi jusqu’au bout" ajoute-t-il.

"Il n'a jamais sauté aussi loin en compétition officielle handisport", réagit Rémi Magro, son coach, auprès de France 3 Occitanie. "Et surtout, on est à un an de sa blessure des ligaments croisés. Donc il revient, il bat le record de France de 20cm pour décrocher sa place aux jeux. On ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui".

