Le réunionnais Alexandre Dällenbach s'impose lors de la Coupe du Monde de Pentathlon Moderne

Le réunionnais Alexandre Dällenbach, s'est imposé dans l'épreuve de natation en demi-finale lors de la Coupe du Monde de Pentathlon Moderne qui s'est déroulé du vendredi 7 au samedi 9 mars 2024 au Caire. Le sportif s'est qualifié en juillet dernier pour participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Agence Polydigit)

Originaire de La Source à Saint Denis, Alexandre a brillamment confirmé sa place parmi les meilleurs pentathlètes mondiaux suite à sa performance exceptionnelle lors de la coupe du monde de pentathlon au Caire, en Égypte, la semaine dernière.

Sa première place dans l'épreuve de natation en demi-finale a été un véritable marqueur de sa forme olympique et au passage il bat un record national sur cette épreuve !

Cette performance traduit une belle dynamique notamment pour les Jeux Olympiques de Paris de cet été. Rappelons qu’Alexandre a obtenu sa qualification aux JO le 1er juillet 2023, lors des Jeux Européens 2023, à Cracovie, en Pologne. La Réunion se réjouit de voir son "marmay la kour" devenir un ambassadeur mondial de l'île, représentant avec fierté nos couleurs sous le maillot suisse aux Jeux Olympiques.



Cette réussite sportive est une opportunité unique de promouvoir notre île à l'international. Les épreuves de pentathlon aux Jeux Olympiques suscitent un intérêt particulier, d'autant plus qu'elles auront lieu au prestigieux Château de Versailles à partir des demi-finales. C'est une chance rare pour La Réunion d'être représentée à un tel niveau.



Commentant sur cette annonce, Alexandre Dallenbach Fontaine a exprimé sa gratitude envers La Réunion, déclarant : "je pense avec émotion à mon île, La Réunion, et je suis fier de défendre ses couleurs aux Jeux Olympiques. Je suis motivé à représenter La Réunion avec excellence et à partager notre culture sur la scène mondiale."



De manière remarquable, la qualification d'Alexandre aux Jeux Olympiques intervient exactement 30 ans après la qualification de sa mère Chantal aux Jeux d'Atlanta. Une transmission exceptionnelle du talent et de l'engagement sportif se manifeste ainsi de mère en fils, soulignant la tradition sportive profondément enracinée au sein de cette famille.



Cette performance exceptionnelle souligne la montée en puissance d'Alexandre et témoigne de son engagement envers l'excellence sportive.