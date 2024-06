Escalade : Manon Lebon qualifiée pour les JO de Paris 2024

Et de deux. Après Oriane Bertone, c'est au tour de Manon Lebon, grimpeuse au Tampon, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La sportive pei s'est qualifiée avec l'équipe de France de vitesse ce samedi 22 juin 2024, en terminant septième de l’épreuve de vitesse du tournoi qualificatif de Budapest.

Interrogée par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, Manon Lebon le dit : "je ne m'attendais pas du tout à cela et maintenant on continue". Concernant sa qualification "je n'ai pas réalisé de suite. Je suis sonnée".

À l’issue de ce 2e Olympic Qualifier Series de Budapest, ce samedi, Capucine Viglione et Manon Lebon ont pris leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Elles y représenteront la France en escalade de vitesse, aux côtés de Bassa Mawem déjà qualifié à l’OQE de Rome en septembre dernier.

Manon Lebon (Austral ROC, Le Tampon) sera donc aux côtés d'Oriane Bertone (7 à l'Ouest, St-Leu) pour représenter l'escalade réunionnaise aux JO de Paris 2024.

