Escalade : Oriane Bertone qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Oriane Bertone - jeune sportive Réunionnaise de 18 ans - vient de remporter son ticket pour les Jeux Olympique 2024 de Paris. La grimpeuse a obtenu son précieux sésame lors de la finale du Tournoi européen à Laval (Photo : Fédération française d'escalade)

Favorite après avoir dominé les phases de qualifications et la demi-finale, Oriane Bertone a terminé première de l'épreuve de bloc et troisième en difficulté. La Réunionnaise cumule 171.9 points, contre 148.5 pour la Serbe Stasa Gejo, qui décroche la deuxième place.

"À chaque fois que je prenais une prise, j’écoutais un peu, je me disais « ah non pas encore celle ci, celle d’après » et l’une des prises, j’ai compris. C’était incroyable", confit-elle, les larmes aux yeux, peut on lire sur le site de la Fédération française d'escalade.

"J’ai pas trop de mots pour dire comment je me sens, à chaud, c’est ouf. J’ai réalisé aussi pendant que j’étais dedans. C’est incroyable de se sentir comme ça. Je le voulais ce ticket, je l’ai eu, c’est trop beau. Je suis arrivée ici en forme, plus que je ne l’ai jamais été. Je suis fière d’avoir été capable de poser ma grimpe."

