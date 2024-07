Trafic de drogues : le phénomène des mules continue, avec 18 interpellations depuis janvier

Depuis plusieurs années, le trafic de drogues prend de l'ampleur à La Réunion. La cocaïne et l'ecstasy notamment sont consommés par de plus en plus de jeunes. Une partie de cette drogue arrive par l'aéroport, où les services de la douane multiplient les saisies. Depuis le début de l'année, 18 mules ont été interpellées à leur arrivée dans l'île. Le préfet Jérôme Filippini et Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre, étaient en visite ce jeudi 25 juillet 2024 à l'aéroport Roland Garros pour rencontrer les équipes mobilisées contre le trafic de drogues (Photo sly/www.imazpress.com)

Marine nationale, police, gendarmerie, douanes, cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants, et office anti-stupéfiants ont permis des saisies records ces derniers années, et des résolutions d’enquêtes internationales. Tous travaillent main dans la main pour intercepter les passeurs de drogues.



Le phénomène des mules prend notamment de l'ampleur depuis quelques années. "Ces personnes transportent les produits stupéfiants dans leurs bagages, mais les ingèrent aussi parfois, ce qui est inquiétant et peut être particulièrement dangereux" rappellent le service des douanes.

Déjà en 2023, les autorités avaient alerté sur ce phénomène, avec 24 interpellations dans l'année. Ce flux ne s'est pas tari, au contraire, alors que 18 personnes ont déjà été interpellées en six mois.

"On a vu l'année dernière un nombre important de mules, il est encore plus important cette année" regrette Jérôme Filippini. "Les personnes qui commettent ces délits se mettent en danger, et sont souvent complices de réseaux criminels de plus grande importance" rappelle-t-il. "Ce qui peut nous inquiéter, c'est l'installation de cette criminalité à La Réunion".

Interrogé sur l'arrivée présumée de trois mules en début de semaine, il ne confirme cependant pas cette information publiée par des confrères.

"On en a très régulièrement, pendant le week-end de Pâques il y a par exemple eu une très forte concentration d'interpellations" explique Laurent Chavanne, directeur de la Police nationale à La Réunion.

- Les affaires marquantes.

Le 9 juillet, deux mules ont été interceptées en provenance d'Orly avec au total 26 kg de résine de cannabis, 400 g de cocaïne et 1120 g de MDMA.

14 personnes ont aussi été interpellées en juin dernier dans l'Hexagone et à La Réunion suite à l'interpellation de plusieurs mules en 2023.

"Les douaniers avaient interceptés des mules qui amenaient du cannabis, de la cocaïne et du LSD. L'enquête a duré près d'une année et a permis d'interpeller 14 personnes, à la fois les commanditaires en métropole et ceux qui étaient destinataires à La Réunion" annonce Laurent Chavanne. "Nous avons saisi des avoirs criminels à hauteur de 200.000 euros" détaille-t-il.

Toujours en juin, la brigade anticriminalité de Saint-Denis a repéré un homme suspect près d'un hôtel. "L'équipage a procédé à son contrôle puis à son interpellation, ainsi qu'à celle d'une mule porteuse d'un ovule de cocaïne de 215 grammes dans son sac et de 3 ovules in corpore. Au total, près de 600 grammes de cocaïne ont été saisis. L'enquête a révélé l'existence d'un d'approvisionnement de cocaïne via des mules agissant sous contrainte" explique la police.

Le 3 mai, les forces de l'ordre ont intercepté une mule avec 8 kg de résine de cannabis, 129g de cocaïne et 2 000 timbres imbibés de LSD. Le 10 avril, deux mules ont été interceptées avec 129 g et 127 g de cocaine insérés dans le rectum.

En février dernier, deux personnes originaires du Val-de-Marne, "amis de longue date, ont été contrôlés puis interpellés à Saint-Denis lors d'un échange de stupéfiants" détaillent les forces de l'ordre.

"L'inspection du véhicule a révélé la présence de 1 500 comprimés d'ecstasy. Les investigations ont permis une saisie totale de plus de 4 000 comprimés, d'une valeur estimée entre 60 000 et 80 000 euros. Les intéressés ont été condamnés à une peine de 36 mois de prison, dont 16 mois fermes" rapportent-elles.

Enfin, le14 février, ils ont procédé à l'interception d'une mule avec 2,9 kg de cocaine, 1,7 kg d'ecstasy et 8 kg de cannabis.

- Trafic international -

L'augmentation des saisies semblent se confirmer cette année encore. Alors que nous sommes seulement à la moitié de l'année 2024, 220 kg d'herbe de cannabis, 220 kg de résine, 19 kg de cocaïne et 89 500 comprimés d'ecstasy ont été saisis en six mois, contre respectivement 516 kg, 231 kg, 30 kg et 130.000 comprimés sur toute l'année 2023.

Aujourd'hui, ces trafics ne se cantonnent par ailleurs plus aux échanges avec l'Hexagone. "On remarque des trafics qui viennent de toutes les liaisons qui rejoignent La Réunion, notamment concernant la cocaïne", indique le procureur Olivier Clémençon.

5 kg de cocaine ont par exemple été interceptés en provenance de l'Afrique du Sud, transportés par une mule de nationalité espagnole et d'origine colombienne. Ils ont été découverts par une équipe cynophile dans un double-fond de valise. Le trajet était complexe pour brouiller les pistes: Madrid - Dubaï - Le Cap, puis Johannesburg - La Réunion.

Au large de nos côtés, d'autres trafics sont interceptés, notamment concernant les drogues de synthèse comme la méthamphétamine. C'est la Marine nationale qui est mobilisée contre ces trafics internationaux, issus notamment de l'Asie. Si le marché n'implique pas La Réunion, il s'agit de drogues étant cependant destinées à l'Hexagone.

"2023 a été une année particulièrement intense avec 6,9 tonnes de saisis dans la zone, pour 33 tonnes saisis par la Marine au total dans le monde" détaille la Marine. "Pour 2024, je cite un cas emblématique : la saisie au large de Mayotte de 1,6 tonne de méthamphétamine, soit la plus grande saisie dans la zone, effectuée par le bâtiment Champlain" annonce-t-elle.

"Si nous ne sommes pas concernés, nos concitoyens européens et de l'Hexagone le sont. Le flux qui descend de l'Asie de l'ouest remonte par l'Afrique vers l'Europe. Quand on saisit un kilo d'héroïne pure, c'est quatre à huit kilos qui n'apparaissent pas sur le continent" souligne la Marine national.

"Nous sommes par ailleurs dans un jeu d'influence. Aujourd'hui tous nos voisins sont plus ou moins concernés par le trafic de drogues, et donc tôt ou tard nous serons le prochain marché des trafiquants. Enfin, tout ce qu'on fait en mer c'est du travail en moins sur terre, et on épargne la vie de beaucoup de nos concitoyens."

- Une crise de santé publique ? -

La consommation de la cocaïne a par ailleurs explosé dans l'île ces dernières années, en lien avec l'augmentation des saisies. "Les saisies sont passées de 15 à 30 kilos entre 2022 et 2023" alertent les autorités. Un chiffre qui devrait encore augmenter cette année.

"La crise de santé publique est déjà présente à La Réunion quand on voit les statistiques sur la consommation de stupéfiant, ne serait-ce que de cannabis. Le zamal n'est pas une drogue anodine, mais si on la consomme très jeune elle peut créer des dommages importants. On voit que la crise de santé publique est là" alerte Jérôme Filippini.

"Elle sera effectivement accentuée s'il y a une consommation de cocaïne de plus en plus importante. Contrairement à ce qu'on a pu entendre à une époque, elle est extrêmement addictive et fait des dégâts" ajoute-t-il. "Il n'y a rien de festival, ou de récréatif."

Face à l'axe répressif, le procureure Olivier Clémençon appelle aussi à la sensibilisation. "Ce n'est pas juste en envoyant les gens en prison qu'on règle le problème des addictions, c'est pour cela que c'est un problème de santé publique et qu'on a besoin de tout'es les forces vives de La Réunion" rappelle-t-il.

"La répression est là, mais il faut aussi que les gens décrochent. On a besoin de tout le monde, il faut lutter avec les forces de sécurité contre la criminalité, et avec la médecine pour faire de la prévention pour éviter que les jeunes tombent dans la drogue" conclut-il.

Lire aussi : Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com