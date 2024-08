Champigons, kneeboard, rétro, Maroc et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 17 août 2024 : - Sautés, en salade, dans un kari poulet, le champignon de Paris péi se met dans tous ses états - Mondiaux de kneeboard : Olivier Marimoutou vise un nouveau podium - Rétro : fin des JO, sécheresse, logements, féminicide, tempête - Au Maroc, des cultivateurs de cannabis sortent de la clandestinité - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la houle ce samedi. Prudence !

Sautés, en salade, dans un kari poulet, le champignon de Paris péi se met dans tous ses états

Les champignons de Paris péi dans votre assiette, c'est possible depuis 2021. Auparavant estampillées "Lou", Côme Damour a souhaité créer une marque péi et devenir indépendant. C'est chose faite depuis le mois d'avril 2024. Vous les trouvez désormais sous le nom de "Nobie". Ce champignon, le plus consommé de France se retrouve régulièrement dans les chariots des Réunionnais et Réunionnaises. Mé ou koné koman i fé a li ? Nou di azot terla

Mondiaux de kneeboard : Olivier Marimoutou vise un nouveau podium

La saison des championnats du monde continue pour Olivier Marimoutou. Après avoir participé en mai 2024 aux championnats du monde de dropknee au Chili, le surfeur réunionnais participe à partir de ce samedi aux mondiaux de kneeboard. Arrivé en Afrique du Sud depuis lundi, la compétition se déroulant à Jeffrey's Bay, il affrontera les plus grands champions de la discipline et espère se hisser une nouvelle fois sur le podium.

Rétro : fin des JO, sécheresse, logements, féminicide et tempête

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 août 2024 :

• Lundi 12 août - JO-2024 : après la joie et les exploits, Paris clôt ses Jeux et passe le relais à Los Angeles

• Mardi 13 août - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau

• Mercredi 14 août - Ascenseurs en panne, infiltrations, véhicules hors d'usage… les galères sans fin des locataires

• Jeudi 15 août - Féminicide de Kalma Beechok : le principal suspect interpellé à Saint-Leu

• Vendredi 16 août - Rare en cette saison : une tempête pourrait se former ce vendredi

Au Maroc, des cultivateurs de cannabis sortent de la clandestinité

"Aujourd'hui, on travaille au grand jour". Abdesselam Ichou cultive légalement pour la deuxième année consécutive du cannabis à usage thérapeutique dans le nord du Maroc, après des décennies dans la "peur et l'angoisse" de la clandestinité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la houle ce samedi. Prudence !

Ce samedi 17 août 2024, Matante Rosina annonce de la houle de la pointe des galets à la pointe de la table. Elle vous demande d'être extrêmement prudents. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre les 7 mètres. Le ciel lui reste nuageux dans le sud sauvage. Ailleurs le soleil s'accroche. Dans l'après-midi quelques gouttes peuvent tomber dans les hauts du nord-ouest.