Fin des JO, sécheresse, logements, féminicide et tempête

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 août 2024 : • Lundi 12 août - JO-2024 : après la joie et les exploits, Paris clôt ses Jeux et passe le relais à Los Angeles • Mardi 13 août - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau • Mercredi 14 août - Ascenseurs en panne, infiltrations, véhicules hors d'usage… les galères sans fin des locataires • Jeudi 15 août - Féminicide de Kalma Beechok : le principal suspect interpellé à Saint-Leu • Vendredi 16 août - Rare en cette saison : une tempête pourrait se former ce vendredi

Paris a clos dimanche soir ses Jeux olympiques au terme de deux semaines de liesse populaire et de prouesses sportives, passant le relais à Los Angeles qui accueillera la prochaine édition en 2028.

• Mardi 13 août - La pluie se fait (très) rare, les cours d'eau s'assèchent : La Réunion manque d'eau

Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau… C'est en tout cas ce qu'évoquaient Météo France et l'Office de l'eau en mai 2024. Et pourtant, nous sommes début août et les coupures d'eau ont déjà commencé dans plusieurs secteurs de l'île. La raison : des gouttes quasi absentes du ciel et qui, selon les prévisions de Météo France, ne devraient pas arroser La Réunion de sitôt

Ascenseurs en panne, infiltrations, véhicules hors d'usage… les galères sans fin des locataires

Ascenseurs en panne, problème d'humidité, infiltrations, pas de lumière dans les parties communes, véhicules hors d'usage qui pullulent sur les parkings des résidences sociales… les galères des locataires sont sans fin face à des problèmes à répétition empoissonnant leur quotidien. Face à eux des bailleurs sociaux concédant que les délais d'intervention sont trop longs et une relation améliorer avec leurs locataires

• Jeudi 15 août - Féminicide de Kalma Beechok : le principal suspect interpellé à Saint-Leu

Le principal suspect dans l'affaire du féminicide de Kalma Beechok, Justin Baleinier, a été interpellé ce mercredi 14 août 2024, annonce le parquet de Saint-Pierre. L'antenne du GIGN (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) a procédé à son interpellation à dans une ravine de Saint-Leu "suite à des témoignages faisant état de la présence de l'intéressé à un endroit qui faisait l'objet d'une surveillance" ajoute-t-il. Les auditions vont débuter ce mercredi soir. L'homme était recherché depuis le 18 juillet

• Vendredi 16 août - Rare en cette saison : une tempête pourrait se former ce vendredi

Une zone perturbée s'est développée à environ 2.600 km au nord-est de La Réunion ce jeudi 15 août 2024. Une tempête pourrait se former d'ici ce vendredi, en fin de journée, indique Météo France. Ce système totalement inhabituel à cette période de l'année, ne présente aucun danger pour La Réunion

