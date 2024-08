Où est passé la pluie ?... La Réunion manque d'eau, les cours d'eau se vident

Après une abondante saison des pluies, l'espoir d'un hiver sans pénurie d'eau… C'est en tout cas ce qu'évoquaient Météo France et l'Office de l'eau en mai 2024. Et pourtant, nous sommes début août et les coupures d'eau ont déjà commencé dans plusieurs secteurs de l'île. La raison : des gouttes quasi absentes du ciel et qui, selon les prévisions de Météo France, ne devraient pas arroser La Réunion de sitôt. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"En termes de prévision, il n'y a pas de changement majeur à prévoir sur le temps sur ces deux prochaines semaines, ", indique Marie-Dominique Leroux, responsable division études et climatologie à Météo France. "Il n'y a pas de signal de pluie."

Une pluie qui se fait rare. D'autant que comme l'a rappelé Météo France, le mois de juillet fut particulièrement peu arrosé. Et pour cause, "le mois de juillet 2024 a été le mois le plus sec depuis plus de 50 ans.

Pour exemple, les stations de Bellecombe-Jacob, les Hauts de Sainte Rose, Takamaka ou le Baril, "près d'un tiers de nos stations ont battu leur record mensuel de déficit de pluie".

Une situation causée par "l'absence remarquable de l'alizé (mois le moins venté à Saint-Pierre en 25 ans) et a favorisé un ensoleillement excédentaire sur une large moitié sud", ajoutent les météorologues.

Un record qui n'arrange pas un début de saison sèche marqué par "un déficit sur la plupart de l'île avec un déficit moyen de 27%", explique Marie-Dominique Leroux.

D'autant que pour la suite – d'août à octobre -, "un signal plus sec que la normale est à noter sur les Hauts du Nord-est", prévient la météorologue.

Cependant, selon les prévisions saisonnières, il y a "un signal possiblement plus pluvieux que la normale sur le sud-ouest et le sud sauvage".

Et il va falloir s'habituer cette situation, car à en croire les prévisions, les années à venir ne seront guères mieux.

"À l'horizon 2080, les modèles montrent un assèchement de l'ordre de 5 à 10 % des pluies annuelles", expliquait à Imaz Press Marie-Dominique Leroux de Météo France Réunion à l'occasion des Assises des risques naturels. C'est, certes, encore loin, mais il faut tout de même s'y préparer.

Une baisse des précipitations qui entraînera "des sécheresses plus sévères et plus fréquentes", explique Marie-Dominique Leroux.

- La Réunion n'est pas encore (tout à fait) à sec -

Mais qui dit pas de pluie et déficits qui s'accumulent depuis le début de la saison sèche dit forcément réserves en manque d'eau.

"En cette période d’étiage (niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau, à partir duquel on mesure les crues – ndlr), l’état quantitatif des cours d’eau reste globalement conforme à la normale dans le Nord et l’Est, et est excédentaire dans le Sud", informe Anli Bouhrane, chargé de l'étude et du suivi des ressources en eau à l'Office de l'eau de La Réunion.

Mais si l'état des cours d'eau reste globalement conforme, "les premiers déficits (débits inférieurs à la normale) sont observés dans les cours d’eau les plus sensibles aux variations pluviométriques : Bras Laurent, Bras Panon, Bras des Lianes, Rivière du Mât et Rivière des Roches".

La situation dans les nappes est :

• Conforme à la normale dans l’Ouest, le Nord et la Plaine des Palmistes ;

• Excédentaire dans le Sud-Est, de Sainte-Rose à Saint-Joseph ;

• Fortement excédentaire à Saint-Louis et à Saint-Pierre ;

• Déficitaire au Port et à Saint-Benoit.

"L’évolution de cette situation dépendra de la pluviométrie du mois d’août", informe-t-il.

En l’absence de précipitations, "les déficits observés pourraient se creuser et d’autres cours d’eau pourraient être concernés", lance Anli Bouhrane.

- Restrictions, coupures... -

Un déficit de pluie qui met d'ores et déjà les dessertes en eau sous tension. Dans l'est de l'île d'ailleurs, la Cise procède à des coupures d'eau – notamment sur la commune de Saint-André – pour "préserver la distribution en eau durant la journée".

Chaque nuit, différents secteurs de la commune de l'est sont concernés par ces coupures.

Pour le distributeur d'eau Runéo, "sur les communes desservies par Runéo, Saint-Pierre, Saint-Louis, Étang-Salé, Le Port, Sainte-Suzanne et Bras-Panon, ainsi que pour Dionéo à Saint-Denis et Eaux de La Possession, il n'y a, à ce jour, pas de perturbations ou de coupures en ce qui concerne l'alimentation en eau liées à une diminution des ressources".

Toutefois, "les équipes restent particulièrement vigilantes à l'évolution de la situation".

Pour évoquer la situation et éviter qu'elle ne devienne critique, un comité sécheresse se réunira le 21 août prochain.

- Apprendre à vivre avec moins d'eau -

En cette période sèche, le respect des mesures de précaution sont les suivantes pour tout le territoire :

Pour les particuliers :

- réduire l’arrosage des jardins et des espaces verts

- réduire ou arrêter le lavage des cours et des voiries à grandes eaux

- réduire toutes les consommations d’eau pour les usages non essentiels (lavage de voiture à domicile…)

- utiliser les appareils de lavage à plein

- réduire les prélèvements individuels dans le milieu naturel

Pour les collectivités :

- optimiser l’arrosage des espaces verts et des plateaux sportifs

Pour les agriculteurs :

- favoriser les techniques d’irrigation économes en eau

Pour les exploitants des réseaux d’eau :

- réduire les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable

- signaler en temps réel les perturbations d’alimentation et les fermetures de réseaux susceptibles d’être utilisés par les services de secours et de lutte contre l’incendie

- maintenir une vigilance particulière sur les aquifères sensibles et adapter leur exploitation en fonction de l’évolution de la salinité

Lorsque l’eau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la consommation durant plusieurs heures. Les coupures et remises en eau successives peuvent en effet engendrer une dégradation de la qualité de l’eau avec un risque pour la santé des consommateurs.

Voilà également plusieurs petits exemples de gestes à faire au quotidien pour économiser l'eau. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur les sites gouvernementaux : www.ecologie.gouv.fr et vigieau.gouv.fr.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com