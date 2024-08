Juillet, mois le plus sec à La Réunion depuis plus de 50 ans

Ce mois de juillet fut particulièrement peu arrosé. Et pour cause, "le mois de juillet 2024 a été le mois le plus sec depuis plus de 50 ans", indique Météo France. "Les régions de l'est et du sud habituellement sujettes à des averses régulières ont été peu concernées par les précipitations." (Photo : www.imazpress.com)

Pour exemple, les stations de Bellecombe-Jacob, les Hauts de Sainte Rose, Takamaka ou le Baril, "près d'un tiers de nos stations ont battu leur record mensuel".

"Cette situation a été causé par l'absence remarquable de l'alizé (mois le moins venté à Saint Pierre en 25 ans) et a favorisé un ensoleillement excédentaire sur une large moitié sud", ajoutent les météorologues.

