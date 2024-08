Ascenseurs en panne, infiltrations, véhicules hors d'usage… les galères sans fin des locataires

Ascenseurs en panne, problème d'humidité, infiltrations, pas de lumière dans les parties communes, véhicules hors d'usage qui pullulent sur les parkings des résidences sociales… les galères des locataires sont sans fin face à des problèmes à répétition empoissonnant leur quotidien. Face à eux des bailleurs sociaux concédant que les délais d'intervention sont trop longs et une relation améliorer avec leurs locataires (Photo : rb/www.imazpress.com)

Problématique arrivnt en tête de la liste des réclamations de nombreux locataires… les infiltrations et malfaçons.

Dans l'ouest, c'est une résidence pourtant fraîchement rénovée qui subit des désagréments.

"Cela fait trois ans qu'on a eu des rénovations – c'est une bonne chose – ils ont refait les sols, les placards, mais voilà, tout ça c'est bien sauf qu'il y a énormément de malfaçons", confie Marie, une locataire du Port.

"Les placards ne ferment pas, la porte des toilettes qui est coulissante reste coincée, les fenêtres ne sont pas étanches et le sol, avec les fortes pluies, s'est soulevé." Des dégâts toujours "pas réparés". "Dans la cuisine ça sent la moisissure", s'indigne-t-elle.

À l'Armos (Association Régionale des Maîtres d'Ouvrage Sociaux et Aménageurs de l'Océan Indien), on constate en effet "que suite aux livraisons il y a un certain nombre de réclamations liés à des problèmes de malfaçons ponctuelle", répondent à Imaz Press, Valérie Lenormand, présidente de l'Armos et Denis Chidaine, directeur de l'Armos.

Sur les bâtiments, "nous avons des normes de construction et des obligations à respecter pour les logements sociaux". "Il y a des contrôleurs techniques qui vérifient que nos bâtiments sont conformes à ces normes, ainsi que le passage d'un architecte et d'un ingénieur en gros œuvre pour contrôler les ouvrages, plus la Deal (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) après livraison."

Après, "le travail d'auto-contrôle des entreprises s'est dégradé depuis quelques années", dit-elle. "Ce qui oblige à ce que l'on augmente nous notre propre contrôle, car on a des chartes de travaux mais on ne peut pas être derrière chaque entreprise."

Une crise accentuée depuis 2010 "en raison d'une règlementation complexifiée de nos bâtiments et celle du BTP qui a fragilisé les entreprises et probablement éliminé une partie de l'encadrement intermédiaire".

"On a aucun intérêt à ne pas construire en suivant les normes alors qu'on emprunte sur 40 ans", ajoute Valérie Lenormand. "Après ce n'est pas forcément toujours efficace pour assurer un minimum de malfaçons à la livraison", concède-t-elle.

- Des délais beaucoup trop longs, concèdent les bailleurs -

"Aujourd'hui il reste peut-être un point faible des bailleurs, c'est le délai de levé des malfaçons", avoue Valérie Lenormand.

"On est soumis à des assurances et pour garantir le parfait achèvement cela répond à un process trop long pour les locataires qui ne comprennent pas pourquoi cela prend autant de temps."

"Généralement on est capable de répondre en deux semaines mais avec les assurances cela peut durer plusieurs mois et c'est trop long."

Raison pour laquelle l'Armos a développé un observatoire de la qualité "afin de collecter des informations et négocier avec les assureurs pour améliorer les contrôles lors des livraisons et améliorer le process de reprise des malfaçons quand ils sont assurés".

Des données qui seront collectées lors des déclarations de sinistre à l'origine du problème.

"Cela nous permettra de mettre en œuvre un process plus efficace pour pouvoir répondre plus vite au locataire."

- Des ascenseurs oui… mais qui ne fonctionnent pas -

"Notre ascenseur est panne pour la énième fois, c'est scandaleux", déplore un locataire du Port. "On a signalé fin juillet, on nous a répondu que soi-disant ça allait être réparé et c'est seulement deux semaines après que ça a été mis en service", confie-t-il.

"On a des pannes au moins toutes les six semaines. Même si ça dure qu'une journée quand on habite au sixième étage c'est épuisant, surtout qu'il y a des locataires porteurs de handicap ou avec des enfants en bas âge."

"En plus quand on appelle le bailleur (ici la SHLMR), chacun se renvoie la balle." "On a l'impression d'être juste bon à payer le loyer et que les bailleurs n'en ont rien à faire des gens qui habitent dedans."

"C'est scandaleux", ajoute le locataire, alors que dans le bail – et selon la loi du 6 juillet 1989, "le bailleur doit garantir une jouissance paisible de son logement".

Le problème, explique l'Armos, c'est que "sur les ascenseurs nous avons trois prestataires et qu'il n'y a pas de notion de concurrence importante. Et donc il n'est pas rare qu'ils ne stockent pas la totalité des pièces nécessaires à la maintenance courante".

"On n'est pas suffisamment en position de force donc parfois le délai d'approvisionnement des pièces est assez long et donc l'ascenseur ne peut pas être réparé dans des délais raisonnables."

Toutefois, Valérie Lenormand, qui est également directrice de la SHLMR précise que "nous avons mis en place un renouvellement des ascenseurs, ce qui a divisé par trois les pannes techniques".

Elle pointe aussi es actes de vandalisme "c'est eux qui mettent en difficulté ce locataire" dit-elle

Mais elle le reconnaît, "quand un ascenseur tombe en panne c'est une crise notamment pour des sé-eniors et les personnes porteuses de handicap".

- Des parkings pollués par des voitures hors d'usage -

Si l'intérieur des logements pose plusieurs problèmes l'extérieur n'est pas en reste. Sur les parkings de certains groupes d'habitatins, les voitures des locataires côtoient les VHU (véhicules hors d'usages) dans l'attente d'être enlevés.

"C'est un problème récurrent. Certains locataires n'ont même pas la place de garer leur voiture", déplore un habitant du nord de l'île. "Après on sait que la procédure est longue mais au bout de six mois ce n'est plus possible."

Si les locataires pensent que les bailleurs ne "font rien", l'Armos n'est pas du même avis. "Si le "papier rose" d'enlèvement est mis c'est que nous avons fait notre job."

"Nos personnels en parlent tout le temps mais le process pour enlever ces véhicules est assez long car il inclut les forces de l'ordre et les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) – en charge de l'enlèvement", précise Valérie Lenormand.

"Il faut savoir que les bailleurs ont déclaré en 2023 4.620 VHU sur nos parkings pour un taux de retrait de 16%. C'est un vrai fléau pour l'ensemble des bailleurs" dit-elle.

Ce que déplore l'Armos, c'est surtout l'attitude de ceux qui déposent ces véhicules. "Il y a des gens qui viennent déposer leurs voitures et il faut lutter contre cela." Et "même si on travaille contre cela, ce qu'on arrive à enlever, d'autres reviennent dans la nuit".

"On comprend que les locataires soient excédés mais c'est un gisement sans fin et on a du mal à lutter contre cela", souligne Valérie Lenormand.

- "Les bailleurs ne connaissent pas quelles sont leurs missions" -

La Confédération nationale du logement (CNL) ne trouve pas d'excuse aux bailleurs. "On a une soixantaine de réclamations par jour", indique Erick Fontaine.

"Les problèmes qui reviennent sont les chauffe-eaux qui ne fonctionnent pas, les pannes – notamment dans les résidences de personnes âgées – les infiltrations, les moisissures, les portillons qui ne ferment pas…", liste-t-il.

"On a même eu des accidents avec un ascenseur tombé du 3ème au rez-de-chaussée directement, un locataire tombé dans les parties communes faute de lumière, un bac de douche non conforme" énumère Erick Fontaine.

Selon lui, "aujourd'hui il y a une évidence. Les bailleurs ne connaissent pas quelles sont leurs missions". "C'est toute la gestion de l'immeuble qui est remise en cause." "Aujourd'hui ce qui prime c'est le montant des loyers" dit-il.

"Ils ne gèrent plus le quotidien des locataires alors qu'il y a une grosse colère qui monte chez ces habitants." "Je suis même étonné que ça ne déborde pas plus que cela vu comment tout va mal", déclare le dirigeant de la CNL.

Il souligne que la CNL informe chaque citoyen ayant des soucis, et invite les personnes à prendr contacter et a déclarer l'indécence des logement sur une application qu'a lancé la Confédération du logement à La Réunion.

- Une relation de confiance à améliorer -

Infiltrations, VHU, ascenseur… nombreux sont les sujets de crispations des locataires. Des résidents qui confient souvent, avoir du mal à trouver des interlocuteurs.

"Sur la communication, les bailleurs développent depuis plusieurs années beaucoup de canaux de communication", souligne la présidente de l'Armos. Comme l'extranet, "les enquêtes de satisfaction ou encore les gardiens". "Il est vrai que malgré cela, certaines réclamations n'arrivent pas."

"Ce que je pense c'est que les locataires ont plus besoin de nous voir dans nos réseaux et c'est cela l'enjeu de proximité", rapporte Valérie Lenormand. "On a besoin de revenir aux relations humaines, avoir un sentiment que l'on est là."

"Il faut que l'on améliore notre relation de confiance avec les locataires', conçoit Valérie Lenormand.

L'Armos qui concède que – même s'il y a de bonnes choses – il y a "quelque chose à améliorer" sur la perception du logement social et du bailleur à La Réunion.

