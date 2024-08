Animaux torturés, Miss, Electropicales, variole du singe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 23 août 2024 : - Saint-Denis : des cadavres de chiens découverts dans un squat, les associations alertent sur les tortures infligées aux animaux - Miss Réunion 2024 : dernière ligne droite pour les 12 prétendantes de la couronne - Les Electropicales dévoilent la programmation complète de l'édition 2024 - Variole du singe : une déferlante de fausses informations après l'alerte de l'OMS - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée agréable

Saint-Denis : des cadavres de chiens découverts dans un squat, les associations alertent sur les tortures infligées aux animaux

Le phénomène inquiète, et semble prendre de l'ampleur : à Saint-Denis, mais aussi dans l'Est, des squats se retrouvent être le théâtre de sévices sur des chiens. Lundi 19 août 2024, la mairie de Saint-Denis a été alertée pour des suspicions de tortures dans un immeuble désaffecté de Saint-François. Un cas parmi tant d'autres, malheureusement. Les associations de protection animale réclament plus de moyens pour agir.

Miss Réunion 2024 : dernière ligne droite pour les 12 prétendantes de la couronne

À J-1 du concours de beauté le plus attendu dans les foyers réunionnais, la pression commence à se faire sentir chez les 12 candidates de Miss Réunion. Malgré une préparation de trois mois, les participantes ont eu comme chaque année, 11 jours pour maîtriser les chorégraphies. Entre défilé en tenue folklorique, en maillot de bain ou en robe de mariée, les 12 prétendantes de charme suivront le thème de cette édition 2024 : le secret des miss. En attendant, l'heure est aux derniers ajustements au Téat de Champ Fleuri de Saint-Denis

Les Electropicales dévoilent la programmation complète de l'édition 2024

A moins de deux mois de l'édition 2024, le festival électro-rap Electropicales a dévoilé ce jeudi 22 août 2024 sa programmation complète. Les deux têtes d'affiche, Jeff Mills et Gazo, avaient déjà été annoncées. Viennent se joindre à eux une trentaine d'artistes, pour la grande majorité réunionnais : Sibu Manaï, Force Indigène, Virtual Malicia, Mariad, So Watts...Les Electropicales vous donnent endez-vous du 4 au 12 octobre pour (re)découvrir les artistes locaux, mais aussi internationaux

Variole du singe : une déferlante de fausses informations après l'alerte de l'OMS

L'épidémie de mpox (variole du singe) en cours en Afrique en a déclenché une autre, mondiale celle-ci: une déferlante d'infox, sur fond d'homophobie et de conspirationnisme, après le déclenchement par l'OMS le 14 août de son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée agréable

Matante Rosina passe une agréable matinée ce vendredi 23 août 2024. Quelques nuages sont présents sur le volcan et les plaines. Le ciel se couvre dans les hauts de l’île et quelques gouttes de pluie pourraient concerner le nord et l’est. Dans l’ouest mais également dans les cirques de Mafate et Cilaos, le soleil s’accroche. Le ciel se dégage seulement en fin de journée pour les régions sous les nuages le matin. La mer commence à être agitée dans le sud sauvage.