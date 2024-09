Cyclisme, lo gou mon péi, Francofolies, cécifoot et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 septembre 2024 : - À La Réunion la pratique du cyclisme à la vent en poupe malgré de nombreux obstacles - Lo gou mon péi : Rosmy vous prépare un rougail saucisses aux fleurs zoignon - Francofolies : nouvelle soirée à succès pour les musiques du monde - Jeux paralympiques : le Réunionnais Gaël Rivière et les Bleus du cécifoot médaillés d'or - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

À La Réunion la pratique du cyclisme à la vent en poupe malgré de nombreux obstacles

Sur route ou sur piste, la pratique sportive du vélo a le vent en poupe à La Réunion. Qu'elle soit pratiquée par des amateurs, des professionnels, dans un cadre sportif ou dans la vie de tous les jours. À l'échelle des clubs de sport c'est près de 1.500 licenciés, toutes disciplines confondues. Un sport où s'illustrent de nombreuses pépites locales. Et ce, malgré la toujours difficile cohabitation avec les autres usagers de la route.

Lo gou mon péi : Rosmy vous prépare un rougail saucisses aux fleurs zoignon

Rosmy m'a appelé parce qu'elle a trouvé des "fleurs zoignon". "lé rare i trouv sa, vien la kaz mi fé in rougay sosis ek flèr zoignon pour ta rubrique Lo gou mon péi". "C'est excellent ! " rajoute-t-elle. Evidemment, je ne réfléchis pas longtemps à sa proposition. Je vous emmène avec moi pour vous montrer comment elle prépare ce plat.

Francofolies : nouvelle soirée à succès pour les musiques du monde

Vous avez demandé de la (très) bonne musique ? Elle était présente à la Clairière, Saint-Gilles, pour une nouvelle soirée des Francofolies. Bon Entendeur, Eddy de Pretto, Adèle Castillon, Aurus Solo, tine Poppy, Mo'Kalamity and the Wizards, Keïla, Del'éritaz et Eaio ont lancé leur son jusqu'au bout de la nuit pour le grand plaisir des milliers de spectateurs. Vous avez raté cette belle soirée ? Pas de panique, vous pouvez encore allez faire la fête ce dimanche soir pour l'ultime soirée de cette 7ème édition des Francofolies

Jeux paralympiques : le Réunionnais Gaël Rivière et les Bleus du cécifoot médaillés d'or

Ce samedi 7 septembre 2024, l’équipe de France masculine de cécifoot affrontait sur le terrain du Stade Tour Eiffel pour sa finale olympique l’Argentine, annoncée comme grande favorite. À l'issue d'un match plein de suspens, les Bleus dont fait partie le Réunionnais Gaël Rivière ont remporté la médaille d'or. Une avant-dernière journée de compétition terminée en apothéose.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

Au lever du soleil, dans l'est, Matante Rosina entend quelques goutes de pluie s'écraser sur la tôle de son toit ce dimanche 8 septembre 2024. Ailleurs, le soleil reste bien accroché. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes de l'île comme à leur habitude. Sur les plus hauts sommets, le ciel reste bleu.