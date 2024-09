Cyclisme à La Réunion : une discipline qui attire… mais limitée par de nombreux obstacles

Sur route ou sur piste, la pratique sportive du vélo a le vent en poupe à La Réunion. Qu'elle soit pratiquée par des amateurs, des professionnels, dans un cadre sportif ou dans la vie de tous les jours. À l'échelle des clubs de sport c'est près de 1.500 licenciés, toutes disciplines confondues. Un sport où s'illustrent de nombreuses pépites locales. Et ce, malgré la toujours difficile cohabitation avec les autres usagers de la route. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cyclisme sur route, BMX, VTT… "la discipline ne se porte pas trop mal", lance Stéphane Hénaff, président du Comité de cyclisme de La Réunion. "On progression régulièrement et on est même revenu à un niveau avant la crise Covid", dit-il.

- La sécurité avant tout -

Parmi les disciplines, celle qui se porte le mieux "c'est le BMX", précise Stéphane Hénaff. Une seule raison : la sécurité.

"Ce ne sont pas forcément les résultats aux JO qui font le succès de cette discipline mais l'offre faite aux parents de voir leurs enfants évoluer dans une zone de vélo protégée."

"La pratique en espace protégé et clos attire plus les parents et les jeunes", ajoute-t-il.

Eh oui, car même si pédaler au grand air fait de nombreux adeptes, ce qui coince le plus et qui freine les amateurs c'est la cohabitation avec les autres usagers de la route.

"La sécurité reste encore un sujet complexe" dans le milieu du cyclisme. "Quand l'on fait des entraînements sur route avec les cyclistes on ne peut pas pratiquer sur les voies vélos des collectivités car elles sont plus dédiées à la mobilité."

Et forcément "il y a un problème de cohabitation avec les voitures qui ne comprennent pas et disent que ça les gêne".

Une difficulté qui impacte les entrainements des cyclistes. "Dans l'Hexagone ils peuvent faire plus de compétitions, faire des kilomètres, nous ici on fait 80 kilomètres on est content mais après on sent la différence au niveau sportif", indique Stéphane Hénaff.

Pour se confronter aux autres équipes, seul moyen de concourir, "faire beaucoup de critérium en circuit fermé, dans les zones industrielles où il n'y a pas beaucoup de circulation".

- Le Tour cycliste, seul moment pour cohabiter -

Difficulté d'entrainement ou de possibilité de se confronter entre équipes… Le Tour cycliste Antenne Réunion – événement phare - est donc l'un des événements qui permet aux cyclistes de La Réunion, de Maurice et de l'Hexagone de s'affronter sur routes.

"Le Tour cycliste est le moyen de cohabiter", lance le président du comité de cyclisme de La Réunion. "Même s'il faudrait au moins trois compétitions comme cela dans l'année", ajoute-t-il.

"C'est un événement très chronophage à organiser. Cela a un coût énorme, il faut avoir les autorisations de circulation pour les 100 et quelques coureurs qui circulent sur des routes non fermées."

Une autre idée est également dans la tête des dirigeants et en pourparlers. Celle de "monter un projet à l'initiative des Mauriciens, qui est de créer une association de tous les comités et fédérations des pays de l'Océan indien de façon à pouvoir faire des championnats des îles de la zone tous les ans".

- La Réunion regorge de cyclistes prometteurs -

Un bon moyen de voir quelques pépites émerger.

Des pépites telles que Donavan Grondin ou Lorrenzo Manzin, deux Réunionnais partis évoluer en métropole au niveau professionnel ou encore Vincent Lebon en Occitanie qui lui est encore semi-professionnel.

Mais il n'y a pas qu'eux. "Nous avons des jeunes qui évoluent dans des clubs tels que le pôle espoir à bourges où trois réunionnais s'entrainent."

"Quand ils arrivent au haut niveau à La Réunion, ils s'expatrient en l'Hexagone pour pouvoir évoluer et se confronter avec des clubs qui en ont les moyens et cela on s'en réjouit."

Hormis ces cyclistes prometteurs, à La Réunion - terre de champions - plusieurs se démarquent. Anthony Pothin et Jérémy L'Enclume du Vélo club de Saint-Denis (VCSD), Sébastien Elma du Vélo club de Sainte-Rose (VCSR) ou encore Olivier Leroy du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL).

Des noms pas encore connus pour certains mais qui devraient l'être très prochainement. Des pépites en devenir à suivre de près, notamment lors de cette 77ème édition du Tour cycliste de La Réunion.

