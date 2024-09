Tour Cycliste Antenne Réunion : c'est parti pour la 77ème édition

Ce samedi 7 septembre 2024, marque le coup d'envoi de la 77ème édition du Tour Cycliste Antenne Réunion. Au programme, plus d'une centaine d'engagés sillonneront les routes de La Réunion durant près d'une semaine. Des Réunionnais (cela va de soi), des Mauriciens mais également des équipes venues de l'Hexagone.

Ce samedi 7 septembre 2024, le top départ est donné avec le prologue au Vélodrome de Saint-Denis en contre la montre par équipes.

- Une course en huit étapes -

L’étape 1 – de Saint-Denis à Saint-Benoît. Elle débute ce dimanche 8 septembre, au vélodrome Gabriel Chéfiare. 115 km de parcours avec une arrivée prévue, à partir de 15h20, sur l’esplanade du front de mer.

L’étape 2 à Bras-Panon. Plus de 133 km de parcours avec un départ depuis le champ de foire de Bras-Panon avec une arrivée dans le vélodrome de la commune.

L’étape 3 – Sainte-Suzanne. Il s'agit d'un parcours de 90 km dont le départ aura lieu depuis la mairie Sainte-Suzanne pour une arrivée près du stade de Deux Rives.

L’étape 4 – Le Tampon. Cette étape, les cyclistes prennent la direction du sud de l'île. Le départ sera donné depuis la SIDR 400 du Tampon pour une arrivée au même endroit après 102 km de course.

L’étape 5 – Le Port – Petite-Île. 91 km de prévus avec un départ place des Cheminots au Port et jusqu’à la mairie de Petite-Île.

L’étape 6 – Petite-Île – Saint-Paul. 101 km de course au départ de la mairie de Petite-Île jusqu’à la grotte des premiers Français à Saint-Paul.

L’étape 7 – Saint-Paul. La septième étape débutera à Saint-Paul de la grotte des premiers Français sur une distance de 81 km afin d’arriver dans les hauteurs de la petite France.

Dernière étape – Saint-Denis. La dernière étape se courra le 15 septembre à Saint-Denis, au Barachois. 78 km de parcours au programme pour le critérium de 30 tours.

Tous les détails des étapes à retrouver ici.

- Quatre courses annexes -

En plus du Tour, sont proposés cette année, les Elles du Tour (féminines), le Tour des Jeunes (15/16 ans), le Tour des Masters (40 ans et plus). Mais également une épreuve dédiée aux enfants "Au Tour des marmailles".

Ces courses seront organisées les 7,8, 11, 14 et 15 septembre.

- Qui pour succéder à Tom Donnenwirth ? -

L'année passée, lors de 76ème Tour Cycliste de La Réunion c'est Tom Donnenwirth (Team Sakura), présenté comme favori dès le premier tour, qui a remporté la compétition.

Les coureurs avaient dû faire une boucle de trente tours dans la commune de Saint-Pierre. Un critérium qui a conclué une semaine de course, neuf étapes et 814,5 kilomètres de route.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com