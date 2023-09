Tour Cycliste : ultime étape ce dimanche

Véritable institution, c'est aujourd'hui, dimanche 24 septembre 2023, que La Réunion et les férus de sport connaitrons le nom du vainqueur du 76ème Tour Cycliste de La Réunion. Pour cette ultime étape, les coureurs devront faire un boucle de trente tour dans la commune de Saint-Pierre. Un critérium qui conclut une semaine de course, neuf étapes et 814,5 kilomètres de route (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après avoir affrontés les routes du nord, du sud, de l'ouest et de l'est de La Réunion durant huit étapes et grimpés plusieurs cols, c'est à Saint-Pierre que ce tour s'achève.

Cette ultime étape est un critérium. Les cyclistes devront effectuer 30 tours de circuit de 2,5 kilomètres.

- Qui sera le maillot jaune cette année ? -

L'année passée, c'est le Réunionnais Julien Souton qui a remporté le Tour Cycliste. Un an auparavant, c'était Étienne Tortelier du Vélo club de l'Est qui était le grand vainqueur.

Cette année, Tom Donnenwirth (Team Sakura) a remporté, la première étape du Tour Cycliste lors d'un prologue disputé au Port sur une distance de 6 kilomètres. Le podium est complété par Jonathan Lebreton (Entente SMCD) et Thomas Bibet (Entente France/Maurice).

Le lendemain – le dimanche 17 septembre – c'est Thomas Bibet (Entente France/Maurice) qui remport la deuxième étape du Tour Cycliste courue sur 96,5 kilomètres entre Le Port et Saint-Denis. Il a devancé Pierre Carlet (Team Sakura) et Kendric Clavier (Jeunesse Cycliste Abymes).

La troisième étape disputée sur 126,6 kilomètres entre Saint-Denis et Bras-Panon a été remportée par Julien Chane-Foc (CC Saint-Louisien Loisibike). Le Réunionnais a devancé Lilian Langella (Entente France/Maurice) et Jonathan Lebreton (Entente SMCD).

Quatrième étape, c'est Jonathan Lebreton (Entente SMCD) qui l'remporte. Une étape disputée sur 92 kilomètres entre Bras-Panon et Sainte-Suzanne. Il a devancé Thomas Bibet (Entente France/Maurice) et Baptiste Raynaud (Team Sakura).

Tom Donnenwirth (Team Sakura) s'est imposé en solitaire lors de la cinquième étape du Tour Cycliste disputée sur 108,1 kilomètres entre Le Tampon et la Plaine des Cafres. Il a devancé Noam Fontenelle (VC de l'Ouest Reu) et Arnaud Voss (L'As du Biclou).

Cyril Bourdon (VC Saint-Denis) a remporté lui la sixième étape du Tour Cycliste disputée sur 111,8 kilomètres autour de Saint-Benoît. Il a devancé son coéquipier Anthony Pothin et Jonathan Lebreton (Entente SMCD).

Avant-dernière étape avant le critérium. Victoire de Tom Donnewirth. À cette occasion, il s'est emparé du maillot jaune.

Nous verrons donc s'il le conserve jusqu'au bout.

- 96 coureurs sur le tour -

En tout cette année, ce sont 96 coureurs qui ont participé au Tour Cycliste de La Réunion sur un total de neuf étapes et ont avalé 814,5 kilomètres de route.

En parallèle, se jouait également le Tour des féminines, le tour des jeunes et le tour des masters en 5 étapes sur 221,8 kilomètres.

