La 76ème édition du tour cycliste de La Réunion sur le départ

La 76ème édition du Tour de l'île cycliste débute ce samedi 16 septembre 2023 avec une course contre la montre. Jusqu'au 24 septembre, 96 coureurs participeront à 9 étapes sur un total de 814,5 kilomètres. Le tour des féminines, le tour des jeunes et le tour des masters s'organiseront en parallèle en 5 étapes sur 221,8 kilomètres.

La compétition démarre ce samedi avec un contre la montre sur 6,1 kilomètres pour tous les tours dans les rues du Port. Pour la première étape dimanche, les coureurs iront du Port à Saint-Denis. Ils passeront les jours suivant par Bras-Panon, Sainte-Suzanne, Le Tampon, Saint-Benoît et Sainte-Rose.

Pour les dernières étapes, le tour se rendra à Petite-Île avant d'arriver à Saint-Pierre le 24 septembre, commune où les équipes ont été présentées ce vendredi.

L'année dernière, Julien Souton avait remporté le tour qu'il avait déjà gagné en 2019. Cette année, l'événement va rassembler 96 coureurs répartis en 21 équipes.

- La sécurité avant tout -

Pour cette édition, la sécurité sera fortement privilégiée. "Notre cyclisme a subi un séisme en juin dernier à la suite du terrible accident de Florian Sandira qui fort heureusement s'est battu comme jamais pour recouvrer peu à peu la santé. Je lui dédie cette édition" a exprimé Michel Benard organisateur du Tour.

Le coureur avait été victime d'un accident lors du championnat régional de cyclisme en juin lorsqu'il avait voulu éviter une voiture qui s'était infiltrée sur le parcours. Grièvement blessé, il souffrait d'un traumatisme crânien et avait été plongé dans un coma artificiel.

Pour renforcer la sécurité des coureurs, Réunion assistance sport et une ambulance privée assureront la médicalisation sur le tour. La gendarmerie veillera au bon déroulement des étapes. Lors de la traversée d'agglomérations, les services de polices nationale et municipale accompagneront les participants dans leur course.

Enfin, une dizaine de motards de sécurité civils et une vingtaine de signaleurs itinérants seront mobilisés.

Dès dimanche, 12 motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière assureront la protection des coureurs.

Des contraintes de circulation seront imposées aux riverains et autres utilisateurs du réseau routier tout au long du tour.

Voici la liste des engagés pour cette édition 2023.

