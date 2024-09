IST, politique, Dekra, journée patrimoine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 septembre 2024 : - VIH, infections sexuellement transmissibles : des jeunes de plus en plus contaminés et de moins en moins protégés - La droite adoube Barnier et exige une "rupture", Macron plaide pour une "ère nouvelle" - Grève Dekra : toujours aucun trouvé consens entre employés et employeurs après trois semaines - Les musée régionaux de l'île se préparent à la 41ème journée du patrimoine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Front froid en approche

VIH, infections sexuellement transmissibles : des jeunes de plus en plus contaminés et de moins en moins protégés

À La Réunion, l'usage du préservatif est en baisse, alors que le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et les infections sexuellement transmissibles (IST) sont en hausse. Selon les dernières données disponibles, qui datent de 2023, 41 personnes ont été déclarées positives au VIH. Concernant les IST d’origine bactérienne, les chiffres ont recommencé à augmenter, après avoir reculé au cours des vingt années précédentes. Cela dans un contexte où l'utilisation des moyens de protection lors des rapports sexuels a diminué.

La droite adoube Barnier et exige une "rupture", Macron plaide pour une "ère nouvelle"

La droite annonce la couleur, Emmanuel Macron espère des "compromis": en promettant à Michel Barnier leur "soutien très clair" en échange d'une politique de "rupture", Les Républicains (LR) ont engagé jeudi le rapport de force avec le camp macroniste, partenaire pourtant indispensable dans le futur gouvernement.

Grève Dekra : toujours aucun trouvé consens entre employés et employeurs après trois semaines

Les salariés de Dekra Réunion ont bouclé leur 16ème jour de grève ce jeudi 12 septembre 2024. Aucun accord n'a encore été trouvé entre les grévistes et la direction de cette entreprise spécialisée dans le contrôle technique automobile. La grève se poursuit donc ce vendredi 13 septembre. Soutenus par une intersyndicale CGTR et CFDT, les employés revendiquent des hausses de rémunération. Les grévistes ont été reçus ce jeudi à la Direction régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Les musée régionaux de l'île se préparent à la 41ème journée du patrimoine

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024, les musées régionaux de l'île seront ouverts pour la 41ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur la double thématique "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" et "Patrimoine maritime". À cette occasion, les musées Stella Matutina, la Cité du Volcan et le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI - Domaine de Maison Rouge à St Louis), préparent des animations et visites gratuites à destination de tous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Front froid en approche

Ce vendredi 13 septembre 2024, Matante Rosina annonce l'arrivée d'un front froid. Qui dit front froid, dit pluie. Pour elle, la pluie va concerner toute l'île et le sud devrait être beaucoup plus arrosé. Si il commençait à faire un peu chaud ces derniers jours, ça va changer aujourd'hui, le mercure du thermomètre va dégringoler. Dans l'après-midi, si vous allez à la plage, vous risquez de vous faire fouetter par le sable. Les rafales de vent peuvent atteindre les 70 km/h.