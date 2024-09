François Caillé, tribunal, Gaza, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 septembre 2024 : - François Caillé toujours en garde à vue au commissariat Malartic - NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues devant le tribunal administratif - Le chef du Hamas se dit prêt à une "longue guerre d'usure" à Gaza - "Dann Kèr Lé O" : cirque, théâtre et danse vont dans les Hauts de l'ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi des nuages qui se baladent

François Caillé toujours en garde à vue au commissariat Malartic

François Caillé est en garde à vue depuis ce lundi après-midi 16 septembre 2024. Cette décision a été prise par le parquet de Saint-Denis à l'issue d'une perquisition menée au siège du groupe dirigé par l'homme d'affaires dans le centre ville de Saint-Denis. Selon nos informations trois autres personnes sont également retenues dans les locaux du commissariat Malartic (Saint-Denis). Ces investigations sont menées dans le cadre d'une enquête pour des faits supposés de corruption, favoritisme, trafic d'influence, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues devant le tribunal administratif

Le conseil régional et le le groupement d'entreprises qui a construit le viaduc de la Nouvelle route du littoral (NRL) seront face à face devant le tribunal administratif ce mardi matin 17 septembre 2024. Le groupe de BTP demande à la collectivité régionale près d'un milliard d'euros de dédommagements - 971 millions d'euros exactement -, au titre de différentes "réclamations". La Région parle de sommes "extravagantes" et refuse de payer

Le chef du Hamas se dit prêt à une "longue guerre d'usure" à Gaza

Le chef du Hamas a affirmé lundi que le mouvement islamiste palestinien s'était préparé à affronter durablement les forces israéliennes dans la bande de Gaza, avec le soutien de ses alliés appuyés par l'Iran, près d'un an après le début de la guerre.

"Dann Kèr Lé O" : cirque, théâtre et danse vont dans les Hauts de l'ouest

Du 21 septembre au 30 novembre 2024, le théâtre, la danse et le cirque s'exportent dans les Hauts de l'ouest de l'île. Il s'agit de la deuxième édition organisée par le Territoire de l'ouest, en partenariat avec la salle du Séchoir. De Mafate à Dos d'Âne, en passant par Trois-Bassins ou encore La Chaloupe Saint-Leu… la culture prend de la hauteur pour aller "Dann Kèr Lé O".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi des nuages qui se baladent

Ce mardi 17 septembre 2024, Matante Rosina profite du beau soleil de ce matin dans l'est pour aller arracher les mauvaises herbes au pied de ses rosiers. Elle remarque quand même quelques nuages dans le ciel et elle pense qu'ils vont s'étaler dans la journée surtout dans le nord-ouest de l'île. Il est même possible qu'il y ait quelques petites pluies. Le vent a tendance à se calmer un peu pour cette journée. Le thermomètre affiche des températures un peu plus élevées que la veille.