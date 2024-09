Du soleil mais aussi des nuages qui se baladent

Ce mardi 17 septembre 2024, Matante Rosina profite du beau soleil de ce matin dans l'est pour aller arracher les mauvaises herbes au pied de ses rosiers. Elle remarque quand même quelques nuages dans le ciel et elle pense qu'ils vont s'étaler dans la journée surtout dans le nord-ouest de l'île. Il est même possible qu'il y ait quelques petites pluies. Le vent a tendance à se calmer un peu pour cette journée. Le thermomètre affiche des températures un peu plus élevées que la veille. (photo rb/www.imazpress.com)