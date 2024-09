Drogues, météo, Barnier, application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 septembre 2024 : - Conducteurs ouvrez la bouche, c'est un contrôle anti stupéfiants - Un coup froid, un coup chaud... la météo parait déréglée, mais l'intersaison n'est pas encore arrivée - Michel Barnier veut faire participer les plus riches au redressement des finances - Restez connectés à l’actualité locale, nationale et internationale où que vous soyez grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon

Conducteurs ouvrez la bouche, c'est un contrôle anti stupéfiants

A La Réunion de plus en plus de conducteurs perdent leur permis à l’issue d’un contrôle routier ou d’un simple accident, pour "conduite sous stupéfiants". Comment se déroulent ces tests ? Sont-ils fiables ? Peut-on les contester ? Et comment diminuer le risque de se faire attraper ? On vous explique tout sur les tests salivaires

Un coup froid, un coup chaud... la météo parait déréglée, mais l'intersaison n'est pas encore arrivée

Vous avez chaud ? Vous avez froid ? Plus personnes ne sait comment se vêtir… Des flamboyants en fleur, des carias sous la lumière et en même temps un vent frais dans les cheveux. Pas de panique c'est normal. L'intersaison approche. Toutefois, Météo France tient tout de même à préciser que si La Réunion connaît un "avant-goût" d'intersaison, elle n'est pour autant pas totalement là. Certes les températures sont en hausse, mais l'île n'est pas à l'abri de quelques petits coups de frais

Michel Barnier veut faire participer les plus riches au redressement des finances

Le Premier ministre Michel Barnier a expliqué dimanche ce qu'il entendait par "justice fiscale", en dévoilant qu'il demanderait aux contribuables et entreprises les plus riches un effort accru pour redresser les finances publiques, pas à l'ensemble des Français.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon

Ce lundi 23 septembre 2024, Matante Rosina prend son café sur sa véranda. Il fait bon ce matin et le ciel est bien dégagé dans l'est mais aussi sur toute l'île. Dans l'après-midi, les nuages se développent comme à leur habitude sur les pentes de l'île mais rien de menaçant. La journée continue à être belle.