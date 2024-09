Virus, MMA, gouvernement, application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 septembre 2024 : - Face aux "petits" virus et bactéries, les médicaments peuvent vous rendre (encore) plus malades - MMA : devant son public, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale - Le gouvernement Barnier déjà empêtré dans ses contradictions - Restez connectés à l’actualité locale, nationale et internationale où que vous soyez grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Face aux "petits" virus et bactéries, les médicaments peuvent vous rendre (encore) plus malades

Fièvre, nez qui coule, maux de tête, courbatures, toux... cela fait plusieurs semaines que certains Réunionnais enchainent les petits virus et les bactéries. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après le dernier point de Santé publique France, les cas de gastro-entérites aiguës et les infections respiratoires aigües s'intensifient. La faute au temps certes, avec du froid, du chaud, du vent, peut-être aussi aux antibiotiques - surprescrits ou pris en auto-médication-, ce qui rend les virus et les bactéries beaucoup plus résistants.

MMA : devant son public, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale

La Réunion a déjà plusieurs champions et championnes de MMA (mixed martial arts, arts martiaux mixtes) et pour la première fois dans l'île une soirée de 10 combats officiels sera organisée le samedi 9 novembre 2024 au gymnase de Champ Fleuri, à Saint-Denis. Les combats auront lieu sous l’égide de la FMMAF (fédération de MMA français). Pour l'occasion, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale devant son public.

Le gouvernement Barnier déjà empêtré dans ses contradictions

Recadrage sur le positionnement à l'égard du Rassemblement national, passe d'armes entre l'Intérieur et la Justice... Le gouvernement de Michel Barnier s'est déjà pris les pieds mardi dans les multiples contradictions de cette coalition bancale entre la droite et le centre.

Restez connectés à l’actualité locale, nationale et internationale où que vous soyez grâce à l’application Imazpress

Votre site d’info préféré est désormais accessible en direct depuis son application mobile dédiée. Nous vous proposons six bonnes raisons de télécharger sans attendre l’application Imazpress

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Pour Matante Rosina, ce mercredi 25 septembre 2024 sera sous le soleil comme hier. Enfin surtout le matin d'après elle. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et les nuages sont plus présents dans les hauts de l'ouest. Ils ont même tendance à se diriger vers le littoral. Le matin Matante Rosina a remis son petit palto mais dans la journée, elle le retire rapidement.