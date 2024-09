MMA : devant son public, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale

La Réunion a déjà plusieurs champions et championnes de MMA (mixed martial arts, arts martiaux mixtes) et pour la première fois dans l'île une soirée de 10 combats officiels sera organisée le samedi 9 novembre 2024 au gymnase de Champ Fleuri, à Saint-Denis. Les combats auront lieu sous l’égide de la FMMAF (fédération de MMA français). Pour l'occasion, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale devant son public (Photo rb/www.imazpress.com)

"C’est plus qu’un événement sportif : un nouveau chapitre des sports à La Réunion". Les organisateurs de la 2ème édition du GFTC n’ont pas peur d’utiliser des superlatifs. Les 10 combats dans les règles du MMA (*) qui se dérouleront le samedi 9 novembre prochain constituent en effet une première sur l’île : 6 combats de 3 fois 3 minutes entre amateurs, 4 combats entre professionnels (3 x 5 minutes), dont le champion de boxe thaï Expedito Valin, dit "Dito".

Également une première : le main event (événement principal) sera féminin avec la Réunionnaise Samantha Jean-François, trois fois championne du monde, qui remet en jeu sa ceinture mondiale face à une Brésilienne troisième mondiale.

Brésil-Réunion : sera d'ailleurs le thème de la soirée. Les organisateurs attendent plus de 1.000 personnes (630 places dans les gradins et plus de 300 autour de la cage.

Il n’y aura pas de place pour tout le monde, vu les prix proposés, deux fois moins élevés qu’en métropole : 30 euros dans les gradins, d’autres à 55 euros, 80 euros et 150 euros pour les privilégiés qui veulent sentir la sueur et voir le sang gicler.

Pour la première fois également à La Réunion, cette soirée est organisée sous l’égide de la FMMAF. Une toute nouvelle fédération, placée sous la coupe de la Fédération Française de Boxe, puisque la France n’a légalisé les combats de MMA qu’en 2020 (un des derniers pays au monde à le faire).

Et les premiers combats sur le sol français sous la bannière UFC (la ligue reine en MMA) se sont déroulés en septembre 2022. Alors que ce sport a démarré dans les années 1990 et connu depuis un développement extraordinaire partout dans le monde : nombre de pratiquants, nombre de spectateurs, d’abonnés aux chaînes payantes ou aux combats en pay-per-view.

La Réunion a toujours fourni de grands combattants en boxe, en karaté et dans d’autres arts martiaux. Il n’est donc pas surprenant de retrouver des champions dans cette discipline complète qui combine pieds, poings, coudes, genoux, projections, grappling et étranglements.

C’est ce qu’a rappelé Brigitte Adame, 2ème adjointe à la mairie de Saint-Denis : "nous sommes pour la promotion du haut niveau dans le sport. Nous sommes fiers de soutenir les talents réunionnais. Je serai présente le 9 novembre !".

Dito Valin, également. À quasiment un mois de l’événement, ce Portois multiple champion réunionnais de boxe anglaise et de boxe thaï, peaufine ses entraînements au sol… avec son père, lui-même ancien champion du monde de jiu-jitsu.

"Je veux percer dans le MMA" affirme-t-il, malgré ses 41 ans. Samantha Jean-François, aujourd’hui basée à Marseille, était en visio sur grand écran ce mardi matin lors de la conférnce de presse.

Elle a partagé à la fois "la pression et l’envie" de venir combattre devant sa famille. Samantha "Spicy Sam" s’entraîne "essentiellement avec des hommes". La championne qui a marqué les esprits des aficionados notamment par des étranglements ravageurs devrait arriver sur l’île vers le 20 octobre. Elle nous promet un beau combat.

*Le MMA combine à la fois les techniques de percussions telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude, issues de la boxe anglaise et du muay-thaï, mais aussi les techniques de préhension en corps à corps, de projections et de soumission, héritées du grappling, lui-même issu du jiu- jitsu brésilien et de la lutte ainsi que des techniques particulières de percussions au sol (ground and pound).