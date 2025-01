Manuel Valls, route du littoral, résolutions, Monténégro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 2 janvier 2025: - Après Mayotte, Manuel Valls de passage à La Réunion ce jeudi - Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue aux alentours de 5h35 - 2025 : aux quatre coins de l'île, les Réunionnais.es prennent bonnes résolutions… ou pas - Au moins 10 personnes abattues au Monténégro, le suspect en fuite - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie après le soleil

Deux jours après le Premier ministre François Bayrou et quatre ministres, deux jours après être resté à Mayotte, dévastée par Chido, le ministre d'État des Outre-mer, Manuel Valls, est à La Réunion en ce jeudi 2 janvier 2025. Un déplacement au cours duquel le pensionnaire d'Oudinot ira à la rencontre des élus locaux et des acteurs économiques.

Le CRGT vous rappelle que sur la RN1 route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait avec une voie vers l'Ouest et deux voies vers le Nord. La réouverture sur les quatre voies est prévue aux alentours de 5h35.

Après la fête pour la nouvelle année, l'heure est aux bonnes résolutions, ou pas pour les Réunionnais.es. Des décisions qui suivront les habitants tout au long de l'année 2025… enfin, s'ils y arrivent. Alors que certains ont des objectifs bien définis, d'autres peinent à en trouver ou n'en prennent pas du tout. D'autant qu'initier un changement et s'y tenir, c'est souvent difficile.

Au moins dix personnes, dont deux mineurs, ont été tuées par un homme armé et ivre mercredi dans le sud du Monténégro, parmi lesquelles le propriétaire d'un restaurant dans lequel le suspect avait passé la journée à boire et des membres de sa famille.

Matante Rosina prévoit un ciel globalement partagé. Le matin débute sous le soleil mais les nuages prennent le dessus dans l'intérieur et sur les pentes de l'île. Il est fort possible que quelques averses se déclenchent ce jeudi 2 janvier 2025 dans l'après-midi dans les hauts de l'est et de l'ouest. Gardez votre parapluie à portée de main.