2025 : aux quatre coins de l'île, les Réunionnais.es prennent bonnes résolutions… ou pas

Après la fête pour la nouvelle année, l'heure est aux bonnes résolutions, ou pas pour les Réunionnais.es. Des décisions qui suivront les habitants tout au long de l'année 2025… enfin, s'ils y arrivent. Alors que certains ont des objectifs bien définis, d'autres peinent à en trouver ou n'en prennent pas du tout. D'autant qu'initier un changement et s'y tenir, c'est souvent difficile (Photo : www.imazpress.com)

Chana Nasser Eddine, 17 ans, n'a pas réussi à tenir ses résolutions de l'année 2024. Pourtant, cela ne la décourage pas à réessayer cette année et aller au bout de ses projets.

"Cette année c'est vraiment la seule année où vraiment je me dis que je peux vraiment réussir mes résolutions si je le veux."

Malgré le début de 2025, certains n'ont toujours pas trouvé leurs résolutions. "Je n'envisage pas la vie sans résolution, sans projet, c'est important d'en avoir", confie Anna, installée à La Réunion, qui espère trouver son objectif à atteindre.

Tandis que pour d'autres, les actions quotidiennes de la vie sont leurs résolutions pour cette année. "Les gens vivent dans leurs propres problèmes et ils ne se rendent pas compte qu'être debout et en bonne santé c'est un cadeau", lance Marie-France Desiles, 70 ans.

- Les résolutions, une envie plus "symbolique" que réelle -

"Les gens ont envie symboliquement, après une nouvelle année, de commencer un nouveau cycle dans leur vie", explique le psychologue, David Goulois.

Il rappelle : "les résolutions c'est un projet ou une promesse qu'on se fait à soi-même et l'on doit s'y tenir pour la réaliser".

Des objectifs difficiles à tenir. Si certains arrivent à les tenir, d'autres abandonnent en cours d'année, souvent par manque de motivation.

Plus les années passent, plus les Réunionnais peinent à voir un but dans leurs résolutions. Ce qui les pousse simplement à ne plus en prendre.

Corinne Payet, 54 ans, le dit : "cela fait deux ans de suite que je n'ai pas de résolutions et cela ne change rien à ma vie". Selon elle, "pour avoir des résolutions, il faut avant tout résoudre ses soucis, sinon cela ne sert à rien d'en prendre et après ne pas pouvoir les réaliser".

- Des conseils pour tenir (vraiment) ses résolutions -

Pour que vous puissiez réaliser et mieux vous projeter dans vos résolutions, David Goulois, psychologue à Saint-Pierre, vous livre ses conseils pour commencer l’année 2025.

"Prendre une résolution, c’est prendre un engagement qui est important”, précise-t-il. Une phrase à garder en mémoire lorsqu’on prend des résolutions.

"Premièrement, il faut qu’une résolution ait une valeur forte côté affectif", indique le psychologue." Il faut que cette résolution nous apporte quelque chose sinon on ne va pas pouvoir la tenir".

Selon le professionnel de santé, "la résolution doit être accessible, raisonnable voire plus facile" pour que les Réunionnais.es puissent la tenir. Il conseille "de ne pas avoir d’objectif trop grand et de les découper en sous-objectifs pour pouvoir les réaliser".

Point le plus important selon David Goulois "pouvoir aussi se pardonner si jamais on n’a pas réussi à tenir ses résolutions. En effet, il peut arriver des fois où l'on se replonge dans ses mauvaises habitudes mais il ne faut pas se décourager", rassurer le psychologue.

"Il ne faut pas se dire que je suis nulle mais plutôt se dire mince, je n’ai pas tenu ma résolution mais je vais la reprendre et essayer de faire mieux", ajoute-t-il.

Ce n’est pas en étant "dur avec soi qu’on va réussir à tenir ses résolutions" déclare le psychologue. "Il faut essayer de repousser les limites, mais en acceptant parfois ses échecs."

Alors en ce premier jour de l'année 2025, où l'on se fait tous des promesses : moins boire, maigrir, faire du sport, arrêter de fumer, passer plus de temps avec nos proches l'une des meilleures résolutions qu'Imaz Press vous souhaite de prendre, c'est tout simplement d'être heureux.

