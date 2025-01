Ratenon, Cinor, budget, Département et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 janvier 2025 : - Jean-Hugues Ratenon devant le tribunal de Saint-Denis pour conduite en état d'ivresse - Transports publics : un contrat entre la Cinor et Crystal pour réduire l’impact environnemental - Budget : Bayrou confirme certaines concessions et appelle l'ensemble des partis à la "responsabilité" - A l’Entre-Deux, de nouveaux locaux pour l’Aide sociale à l’enfance - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et probablement de la pluie (Photo www.imazpress.com)

Jean Hugues Ratenon, député LFI de la 5ème circonscription, est jugé ce mardi 28 janvier 2025 par le tribunal de Saint-Denis pour des faits supposés de conduite en état d'ivresse manifeste. Il est également poursuivi pour refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants ainsi que pour défaut de maîtrise d'un véhicule et refus de se soumettre aux tests sur les stupéfiants. Le parlementaire nie les faits reprochés

La Cinor vient de conclure un contrat de délégation de service public avec le groupement Crystal pour une durée de huit ans. Ce lundi 27 janvier 2024, une présentation des services a été opérée par le président de la Cinor, Maurice Gironcel et la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Objectif : adapter le réseau de transport urbain Citalis aux besoins en matière de mobilité, tout en réduisant l'impact environnemental dans le nord de l’île.

Pas de suppression de postes enseignants pour les socialistes, pas de nouvel impôt sur les ménages pour la droite et le centre. Toujours à la merci d'une censure, François Bayrou a confirmé lundi plusieurs concessions faites aux partis en les appelant à la "responsabilité" pour trouver un compromis sur le budget.

Les nouveaux locaux du service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Entre-Deux ont été inaugurés, le lundi 27 janvier, "par les vice-Présidentes du Conseil départemental Camille Clain et Augustine Romano, et le Conseiller départemental Albert Gastrin, qui représentaient le Président Cyrille Melchior, retenu ailleurs" annonce le conseil départemental ce lundi 27 janvier 2025

Ce mardi 28 janvier 2025, Matante Rosina s'installe sur son pliant sous son, pied de letchi pour essayer d'avoir moins chaud. En regardant vers le ciel, elle voit quelques nuages qui se baladent et pense que cet après-midi, ils pourraient laisser échapper pas mal de pluie surtout dans les Hauts de l'ouest pour s'étendre sur le littoral. Ailleurs, le ciel est aussi couvert.