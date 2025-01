Lutte contre la délinquance, tempête, nouvel an, conseil des enfants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 29 janvier 2025 : - Création d'une cellule anti-bandes, contrôle des allocations familiales et expulsions pour lutter contre l'insécurité - La tempête Elvis provoque des pluies diluviennes sur le sud de Madagascar - Bonne année du Serpent de bois - Saint-Denis : les nouveaux membres du Conseil des enfants dionysiens installés - La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie tant attendue est là (Photo www.imazpress.com)

Face à la montée des violences commises par des bandes de jeunes, souvent mineurs, dans plusieurs communes de La Réunion, le préfet Patrice Latron a annoncé ce mardi 28 janvier 2025, une série de mesures visant à lutter contre ce phénomène. Soutenu par la justice et les collectivités locales, ce plan partenarial prévoit la création d'une cellule anti-bandes, un contrôle systématique des allocations familiales et les expulsions des logements sociaux pour les fauteurs de troubles. Une réunion est prévue prochainement pour finaliser les contours de ce plan

La tempête Elvis provoque des pluies diluviennes sur le sud de Madagascar

A 4h ce mercredi 29 janvier 2025, la tempête tropicale modérée Elvis se trouvait à 1.345 km de La Réunion à l'ouest - sud - ouest de La Réunion et à 1.380 km au sud de Mayotte. Elle ne présente aucun danger pour les deux îles. Le système, qui a été baptisé dans la nuit de mardi à mercredi en raison de son intensification, frôle Madagascar. A 4h il était à 120 km des côtes sud-ouest de la province de Toliara (sud de la Grande Ile). De pluies diluviennes s'abattent sur cette région (Photo www.mtotec.com)

Les Réunionnais.es. d'origine chinoise célèbrent ce mercredi 29 janvier 2025 l'arrivée de l'année du Serpent de bois qui succède à l'année du Dragon. De nombreuses festivités sont prévues dans toute l'île. Bonne année à toutes et à tous

Ce samedi 25 janvier 2025, 83 élèves ont officiellement pris leurs fonctions au sein du Conseil des enfants dionysiens. Élus pour deux ans, ils auront pour mission de représenter leurs camarades et de proposer des projets pour améliorer la vie dans leurs écoles et leurs quartiers.

Ce mercredi 29 janvier 2025, Matante Rosina est rassurée. Il pleut un peu tous les jours. Aujourd'hui, après un ciel bleu au lever du jour et une matinée bien ensoleillée, le ciel va se couvrir et des averses devraient se produire un peu partout sur La Réunion. Parfois, les pluies seront de bonne intensité. Il est possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Le temps est lourd et humide. La chaleur est donc plus pesante.