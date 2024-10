Gastronomie, Croix-Rouge, insolite, pollution et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 13 octobre 2024 : - Lo gou mon péi : Jean-Hugues vous prépare un kari porc zanbrovate - Saint-Paul : exercice pratique de gestion de crise avec la Croix-Rouge - Une souris dans l'avion, retrouvé 70 ans après, des oeuvres d'art à la poubelle - La pollution à l'ozone freine la capacité des forêts tropicales à absorber le CO2 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Lo gou mon péi : Jean-Hugues vous prépare un kari porc zanbrovate

Direction chez Jean-Hugues à Sainte-Suzanne. Sur la table, un petit panier en feuille coco, une fleur d'hibiscus jaune à l'intérieur et une botte de thym. Ensuite, dans in vane, des tomates, de l'ail et un oignon. Et dans une marmite, des morceaux de porc déjà frits. Je comprends donc que Jean-Hugues va vous proposer un cari porc mais il va y rajouter ces petites graines qui sont dans un bol et il y a même une branche qui montre la provenance de ces graines. Ce sont des zambrovates (zanbrovate an kréol), des grains lontan, qui sont déjà écossés. Jean-Hugues vous montre comment préparer un cari de porc aux zambrovates.

Saint-Paul : exercice pratique de gestion de crise avec la Croix-Rouge

La Croix-Rouge française Réunion organise ce dimanche 13 octobre 2024 à partir de 8h dans son antenne à Saint-Paul, un exercice pratique de gestion de crise. Avec le soutien de la plateforme d'intervention régionale océan Indien (Piroi) et la collaboration de la mairie de Saint-Paul, l'événement a lieu dans le cadre de la Journée d’actions face aux risques. L'action est "initiée par le gouvernement en lien avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'ONU" précise la Croix-Rouge

Une souris dans l'avion, retrouvé 70 ans après, des oeuvres d'art à la poubelle

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2024, le voici. Qui a dit qu'une souris n'avait pas le droit de voyager en classe affaire. Plus de 70 ans après son enlèvement, Luis Armando Albino a retrouvé sa famille. Aux Pays-Bas, un technicien d'ascenseur a confondu des œuvres de l’artiste français Alexandre Lavet avec un déchet.

La pollution à l'ozone freine la capacité des forêts tropicales à absorber le CO2

La pollution à l'ozone réduit la croissance des forêts tropicales et ainsi la capacité de ces importants puits de carbone à absorber du CO2, pointe une étude publiée jeudi dans la revue Nature Geoscience.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Ce dimanche 13 octobre 2024, Matante Rosina a regardé au fond de sa tasse de café et elle voit que le temps est bien partagé. Le matin, le soleil sera généreux dans l'ouest et le sud, idéal pour une balade. En revanche, dans l'est et sur les hauteurs, quelques nuages s'invitent avec de petites averses. L'après-midi, le ciel va se couvrir et un peu de pluie pourrait tomber ici et là. Passez un bon dimanche malgré les caprices du temps.