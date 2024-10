Une souris dans l'avion, retrouvé 70 ans après, des oeuvres d'art à la poubelle

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2024, le voici. Qui a dit qu'une souris n'avait pas le droit de voyager en classe affaire. Plus de 70 ans après son enlèvement, Luis Armando Albino a retrouvé sa famille. Aux Pays-Bas, un technicien d'ascenseur a confondu des œuvres de l’artiste français Alexandre Lavet avec un déchet.

- Une souris s’échappe d’un plateau-repas, l’avion se pose en urgence

En septembre dernier, un avion reliant la Norvège à l’Espagne transportait un passager supplémentaire : une souris. Cachée dans un plateau-repas, elle a semé la zizanie, relate 20 minutes.

Qui a mis de la souris au menu ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain c'est que cette passagère se souviendra de son plateau repas et hésitera certainement à l'avenir à vouloir manger les repas de l'avion.

Mercredi, la passagère d’un vol reliant Oslo en Norvège à Malaga en Espagne a eu la désagréable surprise de voir une souris s’échapper de son plateau-repas.

La présence du rongeur a semé la zizanie. En raison de ce "risque pour la sécurité", l’avion a dû faire demi-tour et effectuer un atterrissage d’urgence à Copenhague (Danemark) afin que l’appareil soit inspecté, rapporte la télévision norvégienne NRK, relayé par 20 Minutes.

- États-Unis : kidnappé à l'âge de 6 ans, il retrouve sa famille plus de 70 ans plus tard

Plus de 70 ans après son enlèvement, Luis Armando Albino a retrouvé sa famille. En février 1951, cet Américain alors âgé de six ans est kidnappé par une femme pendant qu'il jouait dans un parc public pour enfants en Californie. Sa nièce a retrouvé sa trace, notamment grâce à des tests ADN.

Ce jour-là, une femme a promis d’acheter des bonbons à l’enfant alors qu’il jouait avec son frère dans un parc. Au lieu de ça, elle l’a enlevé. L’homme a ensuite été élevé par un couple, puis il a fait partie du corps des Marines, a fait la guerre du Vietnam et a eu une carrière de pompier. Désormais retraité, il est père et grand-père.

L'enfant est emmené à l'autre bout du pays, sur la côte est des États-Unis. Là-bas, il retrouve un couple qui l'élève comme son propre enfant. Pendant plus de 70 ans, sa famille biologique a perdu sa trace, sans l'avoir oublié pour autant. Sa mère, décédée en 2005, n’avait jamais perdu espoir que son fils soit encore en vie.

En 2020, sa nièce décide de faire, "juste pour s’amuser", un test ADN en ligne. Il a alors révélé une correspondance de 22 % avec un homme, ce qui a relancé l’espoir. Si la première tentative de recherche n’a pas abouti, la seconde, lancée en 2024 avec ses filles, a été fructueuse. Elles ont notamment retrouvé une photo des deux frères dans les articles de l’Oakland Tribune à la bibliothèque publique d’Oakland. Cela a convaincu les forces de l'ordre qui rouvrent alors le dossier.

À ce titre, la police d’Oakland a reconnu que les efforts de la nièce « ont joué un rôle essentiel dans la recherche de son oncle ». Après avoir été informées, le 20 juin, de l’identification de l’oncle disparu, les deux familles séparées se sont rencontrées le 24 juin à Oakland et les deux frères ont pu se retrouver. « Ils se sont pris dans les bras et se sont étreints très fort et très longtemps », a raconté la nièce. Ils se sont revus une seconde et dernière fois en juillet, juste avant le décès du frère. L’enquête sur l’enlèvement est toujours en cours.

Les enquêteurs américains retrouvent alors la trace de cet homme âgé de désormais 79 ans. Un test ADN, effectué en juin dernier, confirme qu'il s'agit bien de l'oncle que recherche Alida Alequin.

"Nous n’avons commencé à pleurer qu’après le départ des enquêteurs", a-t-elle expliqué à la presse américaine. "J’ai pris les mains de ma mère et lui ai dit: 'Nous l’avons trouvé!' J’étais aux anges", partage-t-elle.

Trois jours plus tard, Luis Armando Albino retrouve sa famille à Oakland, dont son frère, Roger.

#LuisArmandoAlbino is alive.



70 years ago, at only 6YO old, Luis was lured with the promise of candy by a woman who abducted him.



A couple ended up raising him as their own.



He became a marine and a firefighter.



After all these decades, Luis was reunited with his brother.



I… pic.twitter.com/sSkQtTjnB9 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 23, 2024

- Pays-Bas : un technicien jette par erreur une œuvre d’art à la poubelle

Le musée LAM de Lisse, aux Pays-Bas, a récemment retrouvé une des œuvres de l’artiste français Alexandre Lavet dans une poubelle, jetée par un technicien d'ascenseur qui l'avait prise pour un déchet. Peinte à la main, l’œuvre est la copie parfaite de deux canettes de bière vides. Elle a été récupérée dans l’une des poubelles de l’établissement et n'est pas endommagée, a indiqué le musée.

Le musée ne facilite pas la tâche de ses agents. Des œuvres d'art sont volontairement cachées dans des endroits inattendus. L’œuvre "All the good times we spent together" se trouvait au-dessus de la vitre supérieure de la cage d'ascenseur, comme si les canettes avaient été abandonnées.

Le musée a affirmé n’avoir "aucune rancune" envers l’homme qui a commis l’erreur. "Il a simplement fait son travail en toute bonne foi", souligne la directrice. "D'une certaine manière, cela témoigne de l'efficacité de l'art d'Alexandre Lavet."

À première vue, l'œuvre baptisée "All the good times we spent together" ("Tous les bons moments que nous avons passés ensemble", ndlr), ressemble à une paire de canettes de bière vides, bues et jetées. L'une d'elles est légèrement écrasée.

À un détail près qu'elles ont été peintes à la main en 2016 par l'artiste français Alexandre Lavet, créant ainsi deux répliques de canettes de bière de la marque Jupiler.

"Pour l'artiste, les canettes symbolisent des souvenirs précieux partagés avec des amis chers", détaille le musée dans un communiqué.

