Grand Raid, infiltrés, insolite, Costa Rica et météo

Grand Raid : les derniers raideurs attendus à La Redoute ce dimanche

Ce dimanche 20 octobre 2024, marque l'heure de la délivrance pour les derniers raideurs en course après trois jours de courses intenses. Si l'ensemble des coureurs de la Mascareignes, du relais Zembrocal et de la Métis Trail sont arrivés, restent aux derniers survivants de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon à atteindre le stade de la Redoute à Saint-Denis. Des derniers kilomètres particulièrement difficiles, emplis de douleurs et de fatigues pour ces courageux (.ses) "folles" et "fous". À 16 heures, ce dimanche, marquera la fin de cet événement iconique mais non moins fou de La Réunion. Jusqu'au bout Imaz Press vous fait vivre en direct ces dernières épopées.

Grand Raid : "infiltrés" jusqu'au bout pour Imaz Press, nos coureurs entament les derniers kilomètres

Allé nos infiltrés... plus que quelques heures avant d'atteindre la ligne d'arrivée ce dimanche 20 octobre 2024. Depuis ce jeudi 17 octobre 2024, "folles" et "fous" courent à travers les sentiers de La Réunion. À bout de forces physiques et mentales, ils continuent pourtant de marcher à la sueur de leur front. Sur les cinq courses au programme - restent aux traileurs de la Diagonale et du Trail de Bourbon de franchir la ligne d'arrivée. Parmi eux, les infiltrés d'Imaz Press. Ils sont 16 en tout mais plusieurs ont d'ores et déjà terminé leur périple. Des coureurs venant de La Réunion, de l'Hexagone et même de Martinique. Suivez en direct nos infiltré.e.s. L'occasion pour Imaz Press de les encourager une dernière fois.

Insolite - Un koala perdu en gare et une employée rancunière

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre 2024, le voici. Seul dans une gare, un koala erre. Signe que la déforestation et l’urbanisation chassent les marsupiaux de leurs environnements naturels. Vexée de ne pas avoir reçu de carte de départ, une employée britannique a attaqué son employeur en justice.

Costa Rica: des peaux de poissons recyclées en vêtements et bijoux

Sur une plage du Costa Rica, deux femmes nettoient des peaux de poisson qui seront ensuite utilisées pour fabriquer des vêtements et des bijoux, avant de finir peut-être un jour sur les podiums des grands créateurs de mode.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus sec

Ce dimanche 20 octobre 2024, Matante Rosina étend son line ce matin. Le temps a l'air de s'améliorer. Elle garde son éventail à portée de main. Quelques nuages se développent mais restent dans la région du nord-ouest de l'île. Le vet souffle un peu plus fort aujourd'hui