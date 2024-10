Outre-mer, liban, seniors, makot et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 24 octobre 2024 : - Budget des collectivités : le gouvernement oublie (encore une fois) les Outre-mer - Intenses bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth - Saint-Denis et le Tampon : 35.000 visiteurs attendus au salon des seniors - Makot : j'ai un message pour toi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours autant de vent

Budget des collectivités : le gouvernement oublie (encore une fois) les Outre-mer

Le "reflexe Outre-mer" ne semble toujours pas acquis pour le gouvernement. Alors que les collectivités ultra-marines devaient être épargnées par les coupes budgétaires, les conditions d'exemption citées dans le projet de loi n'y sont tout simplement pas applicables. Interpellés par Ericka Bareigts, le conseiller du Premier ministre et le ministre des Outre-mer admettent un oubli…et parlent d'un "bug" dans l'élaboration du texte

Intenses bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth

D'intenses bombardements aériens israéliens ont touché mercredi soir la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, visée par dix-sept frappes qui ont détruit plusieurs immeubles, selon l'agence libanaise, et provoqué une énorme explosion.

Saint-Denis et le Tampon : 35.000 visiteurs attendus au salon des seniors

La septième édition du salon des seniors se tiendra le samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre 2024 au Jardin de l'Etat à Saint-Denis ainsi que le samedi 20 novembre et le dimanche 1er décembre 2024 aux Grand kiosques du Tampon. L'événement a été présenté à la presse par le conseil départemental ce mercredi 23 octobre au Palais de la Source (Saint-Denis). Les organisateurs attendent 35.000 visiteurs

Makot : j'ai un message pour toi

Ce samedi 19 octobre 2024 promenade à vélo ne s'est pas passée comme prévu à Saint-André. Sur un chemin en gravier, où les voitures peuvent circuler sans difficulté, je tombe nez à nez sur une décharge à ciel ouvert. Ce n'est pas la première fois mais là c'est la fois de trop. Alors je me suis dit que j'allais écrire ce petit message aux makots (traduction pour ceux qui ne connaissent pas le terme : quelqu'un de sale, de cochon). Et il y en a certainement parmi nos lecteurs, alors, toi, le makot, lis attentivement et en plus à la fin on te donne quelques infos pour que tu puisses changer de comportement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours autant de vent

Ce jeudi 24 octobre 2024 est placé sous le signe du soleil sauf peut-être du côté du volcan et de la Plaine des Palmistes. Dans l'après-midi, Matante Rosina annonce que le ciel va se couvrir. Les nuages pourraient même s'étaler sur les côtes ouest. Le vent souffle toujours autant au nord comme au sud.