Corail hélicoptères, Olivier Marimoutou, Saint-Pierre, seniors et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 28 octobre 2024 : - Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engagent deux procédures à l'encontre de ses deux associés - Le Réunionnais Olivier Marimoutou champion de France de kneeboard - Saint-Pierre : décès de Laurent Coupama, collaborateur au cabinet du maire - Saint-Denis : 9.000 seniors en fête au Jardin de l’Etat - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine agréable et ensoleillé

Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engagent deux procédures à l'encontre de ses deux associés

Avis de turbulences chez Corail Hélicoptères. Selon nos informations, Fabrice Lourme a déposé une plainte auprès du tribunal de commerce et une requête auprès de la procureure de Saint-Denis à l'encontre de Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing, ses deux associés au capital de l'entreprise. Les faits dénoncés portent sur des dysfonctionnements supposés au sein de la gestion de l'entreprise. Contacté, Fabrice Lourme a confirmé nos informations, mais s'est refusé à tout autre commentaire. Interrogés par Imaz,Press, ses associés réfutent toutes les accusations

Le Réunionnais Olivier Marimoutou champion de France de kneeboard

Le Réunionnais Olivier Marimoutou a été sacré champion de France de kneeboard ce dimanche 27 octobre 2024 lors des 60es championnats de France de surf qui on lieu dans l'Hexagone à Hossegor, Capbreton et Seignosse. La compétition se poursuit ce lundi avec le longboard et le bodyboard

Saint-Pierre : décès de Laurent Coupama, collaborateur au cabinet du maire

Laurent Coupama, collaborateur au cabinet du maire de Saint-Pierre a été retrouvé sans vie au centre-ville saint-pierrois ce dimanche soir 27 octobre 2024, annonce Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre dans un communiqué. "Nous accusons cette nuit, le choc de cette information et nos premières pensées vont à ses enfants, à la mère de ses enfants, et à sa famille" déclare le maire. Les forces de l'ordre n'excluent pas l'hypothèse d'un suicide

Saint-Denis : 9.000 seniors en fête au Jardin de l’Etat

C’est avec une minute de silence en souvenir de Joël Bègue que les festivités organisées sur la grande scène de la Journée départementale des personnes âgées (JDPA) ont démarré ce dimanche 27 octobre 2024, au Jardin de l'Etat. 9.000 gramoun sont venus participé à cet événement, organisé par le Conseil départemental.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine agréable et ensoleillé

La semaine commence sous le soleil d'après Matante Rosina. Ce lundi 28 octobre 2024 va être chaud, prenez votre éventail. Dans l'après-midi, le ciel se couvre sur les hauteurs et il peut y avoir quelques averses. Matante Rosina vous souhaite une bonne semaine.