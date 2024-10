Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engagent deux procédures à l'encontre de ses deux associés

Avis de turbulences chez Corail Hélicoptères. Selon nos informations, Fabrice Lourme a déposé une plainte auprès du tribunal de commerce et une requête auprès de la procureure de Saint-Denis à l'encontre de Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing, ses deux associés au capital de l'entreprise. Les faits dénoncés portent sur des dysfonctionnements supposés au sein de la gestion de l'entreprise. Contacté, Fabrice Lourme a confirmé nos informations, mais s'est refusé à tout autre commentaire. Interrogés par Imaz,Press, ses associés réfutent toutes les accusations (Photo www.imazpress.com)

Selon la plainte et la requête auxquelles Imaz Press Réunion a eu accès, les faits dénoncés portent sur des anomalies de gestion pour un total supposé de 3,4 millions d'euros. Les faits présumés se seraient déroulés entre 2017 et 2024.

D'après les procédures - pour lesquelles plusieurs éléments et pièces ont été transmis au tribunal et au Parquet-, la société Corail Hélicoptère aurait été amenée à payer des prestations surfacturées au profit d'autres sociétés appartenant à Alfred Chane Pane.

Dans la requête déposée auprès de la procureure, les avocats de Fabrice Lourme affirment que Alfred Chane Pane " a fait régler, sans en informer ses associés et en dehors de toutes conventions, entre 2017 et 2024, par la société Corail Hélicoptères des factures émises par deux sociétés dans lesquelles il a des intérêts personnels, alors que ces factures étaient sans contrepartie ou dont le prix était, en toute hypothèse, manifestement excessif".

La requête présente une série de factures, qui "en toutes hypothèses (...) n’apparaissent justifiées ni dans leur contrepartie ni dans leur montant" d'après les documents que nous avons pu consulter. Les montants varient de 5.000 à 393.847 euros sur la quarantaine de factures mise en cause.

D'après la requête, si certaines factures "devaient correspondre à des prestations de comptabilité, les montants facturés et réglés sont manifestement excessifs et sans commune mesure avec les montants habituellement facturés pour ce type de prestation pour une société de cette taille".

"Elles seraient au plus de l’ordre de 150.000 € par an, soit à ce jour et depuis 2018, un total maximum de 1.050.000 euros."

- Les deux concernés réfutent les accusations -

Contacté par Imaz Press, le chef d'entreprise réfute toutes les accusations. Il note que lors de la dernière assemblée générale de l'entreprise, Fabrice Lourme a affirmé sa volonté d'acheter les parts des deux associés. "La plainte est donc un instrument par rapport à sa volonté initiale de nous sortir de l'entreprise" affirme Alfred Chane Pane.



Il ajoute que son associé "aura à démontrer ce qu'il proclame dans sa plainte".



Une autre série de faits présumés portent sur l'utilisation supposément indue des hélicoptères par Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing. Si ces faits devaient être avérés, ils représenteraient plusieurs centaines de milliers d'euros de préjudice.

"Il était d'usage entre les associés d'utiliser les hélicoptères, cela a été le cas y compris pour Monsieur Lourme" indique Patrick Ah-Sing interrogé par Imaz Press. "Cette utilisation s'est faite à des proportions différents pour chacun des trois associés, mais tout à éte régularisé à ce jour" ajoute-t-il



Dans sa requête, Fabrice Lourme demande "la nomination d'un administrateur pour occuper les fonctions de président de l'entreprise Corail Hélicoptère, le temps de la désignation d’un nouveau Président par les actionnaires".

Le dossier devrait examiné dans les prochains jours par les magistrats.



