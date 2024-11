Arbre généalogique, COP16, ZLPP, chats météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 3 novembre 2024 : - Arbre généalogique : quand chercher ses origines se fait (presque) en quelques clics - La COP16 biodiversité se termine à Cali, échec des négociations sur le financement - Timothée Chalamet perd face à ses sosies, un octogénaire accusé de triche à un lancer de marrons - À Porto Rico, on sort les griffes pour sauver des chats errants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de soleil mais aussi quelques averses

Arbre généalogique : quand chercher ses origines se fait (presque) en quelques clics

La Réunion, terre de métissage, est riche de ses nombreuses cultures apportées des quatre coins du monde durant la période esclavagiste et l'engagisme. Une richesse qui fait la fierté de la population mais aussi l'objet de curiosité. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui cherchent leurs racines avec des moyens de plus en plus modernes

La COP16 biodiversité se termine à Cali, échec des négociations sur le financement

La COP16 biodiversité s'est terminée samedi à Cali, échouant à obtenir un accord sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030.

Timothée Chalamet perd face à ses sosies, un octogénaire accusé de triche à un lancer de marrons

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024, le voici. Il y a d'abord Timothée Chalamet - acteur de "Dune" et "Wonka" -, qui malgré tous ses efforts, n'a pas réussi ce dimanche 27 octobre 2024 à remporter le prix de la meilleure ressemblance avec lui-même, lors d'un concours à New York. Il y aussi cet octogénaire, vainqueur du championnat du monde de conkers (lancers de marrons) en Angleterre, et soupçonné d'avoir triché

À Porto Rico, on sort les griffes pour sauver des chats errants

Pour Lucas Osorio, les chats errants de San Juan sont essentiels au tourisme et arrangent même ses affaires. Mais la colonie d'environ 150 félins, emblématiques de la capitale de Porto Rico, est dans le collimateur des autorités américaines, qui veulent s'en débarrasser.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de soleil mais aussi quelques averses

Ce dimanche 3 novembre 2024, la matinée débute sous un beau soleil qui sera vite remplacé par des nuages. Quelques averses sont même à prévoir dans les contreforts Est du volcan et les cirques qui viendront perturber ses alourdir ses prédictions en fin de matinée. Mais Matante Rosina compte bien profiter du soleil sur la côte Sud, Sud-Ouest en cette fin de week-end prolongé.