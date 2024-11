Corail Hélicoptères : le cadre responsable démis de ses fonctions, les vols suspendus jusqu'à nouvel ordre

Depuis ce samedi matin 2 novembre 2024, tous les vols de Corail Hélicoptères sont suspendus et toutes les machines sont au sol. Selon nos informations, Fabrice Lourme, associé en sein de l'entreprise, a été démis de ses responsabilités de cadre responsable par Alfred Chane Pane, président de la compagnie et associé. Il n'a pas été remplacé à ce jour, d'où la décision, conforme à la règlementation, de suspendre les vols (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Nous sommes désolés, notre cadre responsable a été démis de ses fonctions et tous nos vols sont suspendus pour le moment. Nous ne prenons plus aucune réservation jusqu'au vendredi 8 novembre" explique la personne qui répond au téléphone ce samedi matin lorsque l'on demande une réservation de vol.

Cette situation arrive alors que Fabrice Lourme a déposé, il a 15 jours, une plainte et une requête auprès du tribunal de commerce et une requête auprès de la procureure de Saint-Denis à l'encontre de Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing, ses deux associés au capital de l'entreprise.

Les faits dénoncés et fermement réfutés par les associés de Fabrice Lourme, portent sur des dysfonctionnements financiers supposés au sein de la gestion de l'entreprise.

L'affaire a connu un nouveau développement ce jeudi 31 octobre. Selon nos informations, l'exploitation de l'entreprise est assurée par une société appartenant à Fabrice Lourme.

Cette prestation fait l'objet d'un contrat liant annuellement cette société à Corail Hélicoptères.

Ce jeudi 31 octobre, un courrier aurait été adressé par huissier à Fabrice Lourme par Alfred Chane Pane.

En sa qualité de président de l'entreprise, il informait son associé de sa décision de ne pas renouveler le contrat d'exploitation arrivant à leur terme le 31 décembre prochain.

Interrogé par Imaz Press, Fabrice Lourme a confirmé avoir reçu un courrier d'huissier, mais a refusé tout autre commentaire.

Toujours selon nos informations, Alfred Chane Pane aurait demandé aux autres cadres de l'entreprise de restreindre dès ce jeudi 31 octobre, les droits d'accès de Fabrice Lourme à un certain nombre de fonctions.

- Veto pour la poursuite des acitivités -

"Le cadre responsable (Fabrice Lourme – ndlr) est lié à la délivrance du certificat de transporteur aérien (CTA)" explique le responsable des opérations en vol, interrogé par Imaz Press.

Le droit de transporter des passagers est délivré par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). "Fabrice Lourme a endosssé le rôle indispensable de cadre responsable. Sans lui,et donc sans cadre, on ne peut pas avoir de CTA" détaille notre interlocuteur.

"Dans mon rôle de responsable des opérations en vol, j'ai estimé que la poursuite des activités n'était plus possible puisque réglementairement nous ne sommes plus conformes" dit-il encore.

"Dans l'attente d'une décision de la DGAC, j'ai donc mis mon veto à la poursuite des vols dès hier soir (vendredi soir – ndlr)" souligne le responsable des opérations en vol

La direction commerciale de l'entreprise a ensuite été informée de ce veto. "J'ai contacté Monsieur Chane Pane pour lui demander ce que je devais dire aux clients" relate la responsable commerciale, interrogée par notre média

"J'ai ensuite averti les équipes pour les informer de la suspension des vols jusqu'à nouvel ordre et pour tenter de les rassurer" poursuit-elle.

- Prochaine décision des magistrats -

"Beaucoup de salariés sont très choqués, il y a la peur de la suite, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est le flou total" souligne la responsable commerciale.

Se produisant en pleine saison touristique cette suspension des vols pourrait avoir des répercussions financières sur le fonctionnement de l'entreprise.

"On nous a dit à plusieurs reprises que Corail Hélicoptères fait partie des bons élèves en matière de respect des procédures et de sécurité. Cela tenait, c'est mon avis personnel, au fait que Fabrice Lourme tenait les rênes de l'opérationnel et là nous venons de perdre notre chef d'orchestre" déplorent le responsable des opérations en vol et la directrice commerciale.

Interrogé par Imaz Press, Alfred Chane Pane n'a pas encore réagi à ce stade

La requête déposée par Fabrice Lourme pour obtenir "la nomination d'un administrateur pour occuper les fonctions de président de l'entreprise Corail Hélicoptère, le temps de la désignation d’un nouveau Président par les actionnaires" devrait être examinée prochainement par les magistrats

