Chaîne sous-marine, Trouville, ce qui change, insolite et météo

Cap Lahoussaye : 610 plongeurs pour battre le record du monde de la plus grande chaîne humaine sous-marine

Ce dimanche 1er décembre 2024, ils seront 610 à tenter de battre le record du monde de la plus longue chaîne humaine sous-marine. Ce défi fou se passe ce dimanche à 9 heures, dans la baie du Cap Lahoussaye (Saint-Paul). Objectif du challenge : battre l'Indonésie et récupérer un titre déjà obtenu en 2013.

Trouville : un char de la parade de noël s'effrondre et fait 13 blessés

La chute d'une structure métallique en forme d'oiseau tirée sur un char a fait 13 blessés samedi soir lors d'une parade de Noël à Trouville-sur-Mer (Calvados), ont indiqué à l'AFP les secours, confirmant des informations de médias locaux.

Carburants, prime de Noël, Parcoursup… ce qui change au 1er décembre 2024

Chaque premier jour du mois rime souvent avec changements. Le 1er décembre 2024 n’échappe pas à cette règle. Prime de Noël, prix des carburant, Parcoursup, tarif de la consultation chez le médecin… voici tout ce qui change à partir de ce dimanche 1er décembre 2024.

Insolite - Gros lot, letchi aux enchères et bataille à l'Assemblée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2024, le voici. On peut dire qu'il y en a un qui a gagné le gros lot à l'approche des fêtes de fin d'année. Que ferez-vous après avoir acquis à un prix forcement élevé un letchi scotché au mur ? À l'Assemblée nationale, les débats ont vite pris un cours de récréation où des députés ont faillit en venir aux mains.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est dominant ce dimanche

Le soleil va s'imposer quasiment dans tout le ciel de La Réunion, affirme Matante Rosina. Notre gramoune prévoit aussi des températures estivales dans les bas comme dans les hauts.Tout cela est vrai chez-vous ?