Gros lot, letchi aux enchères et bataille à l'Assemblée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2024, le voici. On peut dire qu'il y en a un qui a gagné le gros lot à l'approche des fêtes de fin d'année. Que ferez-vous après avoir acquis à un prix forcement élevé un letchi scotché au mur ? À l'Assemblée nationale, les débats ont vite pris un cours de récréation où des députés ont faillit en venir aux mains (Photo : www.imazpress.com)

- Euromillions : le jackpot de 212 millions d'euros remporté

Le jackpot de plus de 212 millions d'euros mis en jeu pour l'Euromillions a été remporté ce mardi 26 novembre en Europe, mais pas en France (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les bons numéros étaient le 7, 11, 25, 31 et 40. Il fallait également sélectionner les étoiles 9 et 12.

Quatre Français peuvent toutefois se consoler puisqu'ils remportent plus de 73.000 euros chacun pour avoir coché les cinq bons numéros et une bonne étoile.

17 millions d'euros sont donc désormais mis en jeu à compter du vendredi 29 novembre.

Attention, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux: pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... Retrouvez les conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).

- Imaz Press met aux enchères un letchi scotché sur un mur

Imaz Press vous en parlait il y a quelques jours, une simple banane scotchée sur un mur a été vendue à New York, …. 6,2 millions de dollars ! Lo koko lo moune l ashèt sa la fine serré, zot in di ? Alé konèt ! Quoi qu'il en soit cela nous a donné une idée évidemment délirante (quoi que…) : scotcher un letchi sur un mur et vous demander combien vous serez prêt à payer pour en faire l'acquisition.

Pour rappel, celui a eu l'idée de scotcher la banane sur un mur est Maurizio Cattelan, un artiste conceptuel italien mondialement connu. Du coup, dans la salle des ventes de la société Sotheby’s à New york, sept acquéreurs ou leurs représentants se sont disputés l’acquisition de l’œuvre intitulé "Comedian".

Pendant plusieurs minutes, le prix a grimpé, passant de 800.000 dollars à 5,2 millions, soit 6,2 millions (près de 5,5 millions de francs) avec les frais, au moment où a résonné le son du coup de marteau.

Et vous que ferez-vous après avoir acquis à un prix forcement élevé ce letchi scotché au mur ?

Précision importante comme pour la banane Maurizio Cattelan, si vous achetez ce letchi, nous vous remettrons un certificat d’authenticité et un mode d’emploi pour remplacer le fruit.

- Assemblée nationale : des députés tout proche d'en venir aux mains

Le climat était tendu, ce jeudi 28 novembre 2024, du côté de l'Assemblée nationale. Alors que les débats autour de la proposition de LFI sur l'abrogation de la réforme des retraites avaient lieu, le ton est monté dans la soirée. "Ce qu'il s'est passé est choquant. Un macroniste a menacé un collègue PS, puis, alors que je lui demandais de quitter l'Hémicycle, est venu me menacer", a dénoncé le député LFI Antoine Léaument sur X (ex-Twitter).

Comme l'indique BFMTV, Nicolas Turquois, élu du MoDem, est accusé d'avoir menacé, dans un premier temps, un député socialiste. Plusieurs vidéos ont été relayées sur le réseau social. De nombreux députés sont réunis au centre de l'Hémicycle. Nicolas Turquois est retenu par plusieurs collègues, dont Marc Fesneau, président du groupe Démocrate, lors d'une interruption de séance.

Selon les informations du Figaro, Nicolas Turquois a pris à partie le socialiste Mickaël Bouloux. "Ma famille a été menacée ! Et ce sont des personnes de ton village", a affirmé le député du camp MoDem. Ce dernier a finalement quitté l'hémicycle. Marc Fesneau a expliqué qu'il "regrettait" les gestes de Nicolas Turquois. "Le député en question s'en expliquera le temps voulu... Il n'y a pas eu d'acte de violence. (...) Ce sont des choses qui arrivent", a également souligné l'élu.

À la reprise des débats, le président de séance Xavier Breton a indiqué qu'il proposerait à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet d'évoquer cet incident lors de la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée.

