Coupures d’eau à Saint-Paul : un réseau secondaire pour assurer l’alimentation des usagers

Habitués malgré eux aux coupures nocturnes, conséquence de la sécheresse, depuis le 24 décembre 2024, les habitants des Hauts de Saint-Paul et notamment de Bois-de-Nèfles voient de nouveau l'eau couler du robinet. Des mesures d'urgence ont été mises en place par le distributeur d'eau. Aucune habitation ne devrait donc subir de coupure dans les prochaines semaines (Photo : www.imazpress.com)

Face à la diminution de la ressource en eau qui touche le secteur de la Plaine Saint-Paul et de Bois- de-Nèfles, La Créole a pris des mesures exceptionnelles d’urgence mises en place le 24 décembre.

"Depuis quelques semaines, il y avait des coupures nocturnes sur Bois-de-Nèfles Saint-Paul pour permettre aux réservoirs de se remplir", explique Sébastien Guyon, président de La Créole.

Le distributeur d'eau qui, depuis le mois de juillet, avait anticipé l'absence de pluie. "Nous avons travaillé pour récupérer par un nouveau raccordement l'eau de l'ILO", indique-t-il.

"L'idée est de relier le réservoir de ce secteur pour compenser la perte de la ressource sur le forage habituel, à savoir la canalisation des Orangers (Mafate)".

Une eau traitée, chlorée, mais qui nécessite toutefois d'avoir certaines précautions comme faire bouillir l'eau et ne pas la boire pour les personnes les plus fragiles, étant donné que "le raccordement et récent et que l'autorisation a été délivrée par l'Agence régionale de santé le 24 décembre", note Sébastien Guyon.

Grâce à cela, "nous avons stabilisé la situation. Il n'y a plus de coupures nocturnes sur ces secteurs".

Des travaux qui ont coûté la somme de 120.000 euros.

- La Créole prévoit d'autres mesures pour amener de l'eau -

Hormis cette mesure exceptionnelle, La Créole a mis en place un raccordement vers le réservoir de Savannah avec la modification du refoulement du forage chemin Déboulé.

Ce projet permettra de renforcer l’approvisionnement du secteur de la Plaine grâce à 900 mètres de nouvelles canalisations et un doublement de la puissance de pompage.

Les travaux sont en cours pour un montant de 1,5 million d'euros. La mise en service est prévue pour avril 2025.

Pour comprendre, "l'eau des bas monte par les hauts, avec des chaines partant de Savannah vers Bois-de-Nèfles, de l'Étang vers le Guillaume et le but de ces travaux c'est d'avoir une interconnexion", explique la présidence de La Créole.

Sur le long terme, la distribution d'eau compte également poursuivre le renouvellement de ses canalisations ainsi que la construction d'une usine de potabilisation chemin Safer à Sans Soucis afin de "récupérer l'eau du basculement, la traiter pleinement et pouvoir réalimenter tous les Hauts de la ville avec une structure pérenne", indique Sébastien Guyon.

Les travaux devraient prochainement débuter pour une livraison prévue en 2027. Prix du chantier, près de 12 millions d'euros.

- Une ressource divisée par deux dans l'ouest -

À Saint-Paul, l'eau desservant les Hauts de la commune vient des Bas. "Soit de la ravine Saint-Gilles, de l'Étang ou de Mafate."

Mais cette année, "nous avons divisé par deux le début de ce que l'on avait sur la canalisation des Orangers qui permettait pourtant d'alimenter les hauts de la ville", constate Sébastien Guyon.

"Il faut avoir à l'esprit que l'on est face à une période de sécheresse historique", lance le président de La Créole. "Nous avons des chiffres de sécheresse pas vu depuis 53 voire 72 ans dans l'ouest."

Selon Météo France, déjà en décembre 2023, le déficit pluviométrique moyen était de 25% atteignant jusqu’à 45 % dans les hauts de l’Ouest.

Une situation qui pousse à se questionner sur "comment faire pour garantir notre indépendance hydrique" ?

- Saint-Paul et l'ouest en alerte sécheresse -

Depuis le 21 août 2024, le comité sécheresse de la DEAL (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) se réunit tous les mois.

"Il a été constaté que depuis le mois de juillet les précipitations sont inférieures aux normales de saison", détaille la préfecture



Les pluies légères et peu intenses observées d’octobre à décembre n’ont pas été suffisamment significatives pour augmenter le niveau des nappes phréatiques et les débits des cours d’eau (rivières)", ajoute-t-elle.

Lire aussi - Eau : des mesures de vigilance et de restrictions temporaires décidées dans 14 communes



L’arrêté préfectoral n°2024-2739 désigne les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires. Les degrés d’alerte sont déterminés en fonction du niveau des ressources superficielles ou souterraines et de l’apport d’eau sur chaque secteur.





En raison de la dégradation de la qualité de l’eau lors de coupures, il est fortement conseillé de consommer de l’eau embouteillée. À défaut, il faut porter l’eau à ébullition pendant au moins trois minutes, avant de la consommer.



Pour les arrondissements concernés, la Préfecture recommande à tous la plus grande vigilance, et invite à une consommation d’eau raisonnable en réduisant les usages non essentiels.

Les Réunionnais sont aussi appelés à modérer leur consommation d'eau face à une sécheresse exceptionnelle.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com