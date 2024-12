Eau : des mesures de vigilance et de restrictions temporaires décidées dans 14 communes

Alors que la sécheresse s'attarde à La Réunion, les coupures se multiplient dans les communes de l'île. Dans ce contexte, le préfet a pris un arrêté ce lundi 23 décembre 2024 désignant les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires : Bras-Panon, la Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Salazie, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, La Possession, Le Port, les Avirons, Saint-Paul, L'Etang-Salé et Cilaos. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Depuis le 21 août 2024, le comité sécheresse de la DEAL (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) se réunit tous les mois. Il a été constaté que depuis le mois de juillet les précipitations sont inférieures aux normales de saison", détaille la préfecture



"Les phénomènes météorologiques Belal et Candice (janvier 2024) sont les dernières sources de pluie efficaces qui ont permis de recharger les ressources. De ce fait, la saison humide s’installera plus tardivement à cause des prévisions de cette fin d’année et du début de l’année 2025. Les pluies légères et peu intenses observées d’octobre à décembre n’ont pas été suffisamment significatives pour augmenter le niveau des nappes phréatiques et les débits des cours d’eau (rivières)", ajoute-t-elle.



En conséquence, plusieurs communes rencontrent des coupures d’eau quotidiennes : Cilaos, Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Paul, Salazie. Des coupures instantanées sont à craindre dans certains quartiers des Avirons, Bras-Panon et la Plaine des Palmistes.



Sur proposition du comité sécheresse, le préfet de la Réunion, met en œuvre des mesures générales de restriction de l’usage de l’eau.



L’arrêté préfectoral n°2024-2739 désigne les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires. Les degrés d’alerte sont déterminés en fonction du niveau des ressources superficielles ou souterraines et de l’apport d’eau sur chaque secteur.





En raison de la dégradation de la qualité de l’eau lors de coupures, il est fortement conseillé de consommer de l’eau embouteillée. A défaut, il faut porter l’eau à ébullition pendant au moins trois minutes, avant de la consommer.



Pour les arrondissements concernés, la Préfecture recommande à tous la plus grande vigilance, et invite à une consommation d’eau raisonnable en réduisant les usages non essentiels.