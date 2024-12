20 Désanm : 176 ans après l'abolition de l'esclavage, la gestion coloniale n'est pas terminée

En ce vendredi 20 décembre 2024, La Réunion célèbre le 176ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, six mois après les Antilles. Un 20 désanm qui se déroulera dans une ambiance mondiale morose, sur fond de catastrophe humanitaire chez nos voisins de Mayotte.

Le désormais traditionnel défilé du 20 désanm à Saint-Denis ne sera peut-être pas aussi festif qu'à l'habituel. Alors que l'heure est à la fête et aux commémorations à La Réunion, l'ombre des centaines – et peut-être milliers – de morts à Mayotte ne fait que nous rappeler que le colonialisme français ne s'est pas arrêté en 1848, année de la proclamation de la fin de l'esclavage.



Il y a l'Histoire qui suit après : l'engagisme, les Enfants de la Creuse, les avortements et stérilisations forcées, le BUMIDOM, le chlordécone, les réserves Kanaks…Et tout récemment, Mayotte.

Nous sommes désormais à l'aube de 2025, et le département le plus pauvre de France vient d'être dévasté par un cyclone, après des décennies d'abandon des gouvernements successifs. Nous sommes bientôt en 2025, et en France, au moins 100.000 personnes vivaient dans des bidonvilles à Mayotte.



Et alors que les secours sur place craignent que le bilan puisse atteindre les 60.000 morts, la classe politique n'a qu'un mot à la bouche : l'immigration.

Car c'est bien connu, sans les Comoriens, toute la population mahoraise aurait été à l'abris face à Chido. Sans les Comoriens, l'Etat aurait investi plus dans le logement, dans les bâtiments publics, dans le réseau d'eau potable.

C'est bien connu, sous les kaz en tôle, il n'y avait aucun Mahorais - en réalité, deux tiers des ménages qui vivaient dans un logement précaire avaient à leur tête un adulte de nationalité française ou en situation régulière.



Pas un mot cependant sur le désengagement total de l'Etat sur le développement du territoire, notamment sur la question du logement, alors que 4 personnes sur 10 vivent dans un habitat précaire et que le revenu médian est de 260 euros par mois.



Pas un mot sur ces personnes décédées parce qu'elles avaient trop peur des rafles des forces de l'ordre, qui se produisent quotidiennement sur l'île, pour aller s'abriter pendant le cyclone.

- Bidonvilles, services publics dégradés et chasse au migrant -

A part des expulsions massives et des atteintes aux droits humains à la prison de Majicavo - que le Tangue révélait récemment - on ne sait pas trop ce que fait le gouvernement à Mayotte depuis 2011 et la départementalisation.

Et si certains assurent à qui veut l'entendre que l'opération Wuambushu avait justement pour objectif de mettre à l'abri toutes ces personnes vivant dans des bidonvilles, une seule question se pose : où se seraient trouvées ces personnes aujourd'hui, si ce n'est dans les bidonvilles ? Certainement pas à l'abris, aux vues du manque criant de logements.



On pourrait aussi mentionner qui semble aujourd'hui être prioritaire pour recevoir de l'aide à Mayotte. Paraît-il qu'il est plus simple que de quitter l'île quand on est proche de militaire que quand on est Mahorais et que sa mère est malade.



On peut aussi citer ces centaines d'enseignants, qui ont profité de la surrémunération et de conditions de vie bien meilleures que les Mahorais sur leur propre territoire, et qui veulent désormais être "rapatriés en France". Oubliant tout de leur devoir d'agent public une fois que les difficultés sont trop grandes - comprendre, qu'elles les touchent personnellement. Oubliant aussi qu'on ne peut techniquement pas être "rapatrié" depuis Mayotte, l'île faisant partie du territoire national – sauf pour le Premier ministre.

Si ça, ça n'est pas une gestion coloniale d'un territoire.



Sur quel autre territoire, si ce n'est en Outre-mer, un traitement de la sorte aurait été toléré ? Aurait-il été imaginable une seule seconde un tel désintérêt envers la population, si celle-ci avait été sur le territoire hexagonal ? Certainement pas.



Preuve en est que 176 ans après les premiers pas de la décolonisation, les Outre-mer sont loin d'être égaux face à l'Hexagone. Que ce soit à Mayotte, à La Réunion, dans les Antilles, et dans les îles du Pacifique.



La rédaction d'Imaz Press