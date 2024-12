Mayotte hors du "territoire national" : un nouveau loupé pour François Bayrou à l'Assemblée nationale

Après avoir fait le choix de s'asseoir dans son fauteuil de maire de Pau plutôt que de prendre le premier avion pour Mayotte, le nouveau Premier ministre fait encore parler de lui. Lors des questions au gouvernement, François Bayrou a expliqué ne pas se rendre dans l'immédiat sur l'archipel touché par le cyclone Chido car "il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national". Sauf que Mayotte est bel et bien un territoire national. Une déclaration qui n'a donc pas manqué de faire réagir.

C'est lors de questions au Premier ministre à l'Assemblée nationale, que le député Écologistes Steevy Gustave a demandé au chef du gouvernement les raisons pour lesquelles il n'est pas déjà rendu sur l'archipel.

"Pendant que Mayotte pleure ses morts et cherche ses disparus, que tant de citoyens se mobilisent, il nous est incompréhensible que vous ayez privilégié un conseil municipal monsieur le Premier ministre plutôt que de vous rendre sur place, ce choix vous engage. Que doit penser le peuple mahorais d'un gouvernement qui regarde ailleurs pendant qu'il souffre?", a lancé le député.

Comme seule réponse - et d'ailleurs la même qu'il avait répondu lors du Conseil municipal de Pau, "vous dîtes que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer".

François Bayrou d'ajouter : "le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte, il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national, surtout que, disons le humblement j'ai la responsabilité de proposer au président de la République un gouvernement, et je le ferai dans les délais les plus rapides comme nous en sommes d'accord avec le président de la République".

Mais voilà, François Bayrou aurait-il oublié que Mayotte fait partie de la France, même à des milliers de kilomètres ? L'île dévastée est un territoire ultramarin qui se trouve bien sur le territoire national.

La déclaration du Premier ministre n'a pas manqué de faire réagir sur les bancs de l'Assemblée, et sur les réseaux sociaux.

"Mayotte n’est plus en France ? Honteux", a écrit le Parti communiste français sur X.

"Quelle honte", a publié sur X la députée Insoumise et vice-présidente de l’Assemblée nationale Clémence Guetté. D’autant plus que, quelques minutes plus tôt, François Bayrou avait souligné, en réponse à Mathilde Panot, députée LFI : "Pau, c’est la France".

"Pour François Bayrou, Mayotte n’est pas la France! Quelle honte! Lui et Macron doivent partir!", a écrit sur X le député LFI François Piquemal.

Son collègue Thomas Portes s'indigne de cette "réponse coloniale" de François Bayrou, "quel mépris".

La députée Écologistes Sandrine Rousseau a déploré quant à elle un "naufrage" du chef de gouvernement avec cette phrase "assez incroyable et lunaire, semblant ignorer que Mayotte est un département français".

La députée du Rassemblement national Caroline Parmentier évoque une "nouvelle gaffe" pour le Premier ministre tout juste nommé.

